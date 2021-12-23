مؤتمر ستار يهنئ المسيحين بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والسنة الميلادية

أصدرت منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، برقية تهنئة، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وصلتنا نسخة مكتوبة عنها.

وتقدمت المنسقية بخالص تهانيها وأطيب التبريكات للأمة المسيحية وعموم الشعب بحلول عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة، متمنية أن يعم الأمان والسلام والمحبة بين شعوب العالم أجمع.

وأكدت أن أبناء الأمة المسيحية هي أحد المكونات الأصلية في المنطقة، وهي مثال التعايش السلمي وأخوة الشعوب بين مكونات الشعب كافة.

وفي برقية التهنئة، دعت المنسقية "عموم شعبنا إلى التأكيد على التسامح الديني وبذل الجهود من أجل الوحدة الوطنية وأخوة الشعوب لجعل هذه المناسبة العزيزة فرصة لتعزيز الأخوة والمحبة بين جميع أبناء المنطقة، آملة أن تكون أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية أعياد أمان وسلام وحرية لعموم شعبنا وكافة الشعوب التواقة للحرية والسلام".

(س ع/ي م)

ANHA