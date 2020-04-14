مؤتمر ستار يهنّئ الإيزيديين بعيد الأربعاء الأحمر

ودعت المنسقية في بيانها الكتابيّ إلى الاحتفال بعيد الأربعاء الأحمر مع مراعاة ظروف حظر التجوال في مناطق شمال وشرق سوريا.

وذكّر البيان بدلالات عيد الأربعاء الأحمر: "بداية نتقدّم بالتّهاني بمناسبة عيد رأس السنة الإيزيدية الأربعاء الأحمر Çarşema sor لجميع مكوّنات المنطقة، وخاصّة شعبنا الإيزيدي، هذا العيد الذي يحمل معانياً مقدّسة دينية ووطنية لدى الشعب الإيزيدي، متمثّلة بمعاني تجدّد الحياة وانبعاثها وارتداء الطبيعة لون الحياة الجديدة ممّا يمثّل لنا روح السلام والعيش المشترك بين جميع مكوّنات منطقة ميزوبوتاميا".

وشدّدت المنسقية عبر بيانها على ضرورة أخذ الحيطة أثناء الاحتفالات بالعيد: "يتزامن عيد رأس السنة الإيزيدية Çarşema sor هذا العام مع الإجراءات الاحترازية / نظراً لجائحة كورونا العالمية / التي فرضتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حرصاً منها على سلامة شعوبنا، ما يستدعينا في هذا العيد الاحتفال بشكل خاصّ، آخذين بعين الاعتبار التدابير المتّخذة من قبل الإدارة الذاتية" .

وعبّرت المنسقية عن أملها في أن يكون العيد استمراراً للتآلف بين شعوب المنطقة: "إنّنا في مؤتمر ستار نهنّئ شعبنا الإيزيدي وعموم شعوب المنطقة بهذه المناسبة العريقة، ونبارك لأبناء شعبنا الإيزيدي وكافّة شعوب المنطقة هذا العيد التاريخي في جوهره الذي هو عيد رأس السنة لجميع شعوب المنطقة، مؤكّدين على تمسّكنا بإحياء جميع أعيادنا ومناسباتنا التاريخية بكلّ السبل المتاحة، آملين أن تكون هذه المناسبات الخاصّة بشعوب المنطقة استمراراً للمزيد من التآلف والعيش المشترك والسلام ووحدة المصير بين كافّة ثقافات شعوب المنطقة وعموم الشرق الأوسط.

كلّ عام والشعب الإيزيدي وكافّة الشعوب بخير وسلام وأمان.

منسقيّة مؤتمر ستار روج آفا

١٤ نيسان 2020".

(م)

ANHA