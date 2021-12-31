مؤتمر ستار يحمل المجتمع الدولي مسؤولية هجمات الاحتلال التركي على زركان وتل تمر

أصدر مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة ببيان إلى الرأي العام حول الهجمات التي تتعرض له مناطق زركان وتل تمر يوم أمس الخميس من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته والذي أدى إلى استشهاد امرأتين وطفل ، واصابة 5 أخرين.

البيان قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية زركان دلال محمود، في أكاديمية الشهيدة برجم في مدينة الدرباسية بمشاركة عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة.

وجاء في البيان:

منذ الإعلان عن مشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا تتعرض مناطقنا للهجمات المستمرة من قبل الدولة التركية الفاشية ومرتزقتها وقد كان نتاج هذه الهجمات احتلال "عفرين، كري سبي، وسري كانيه" وتعرض المدنيين لأعمال القتل بينهم نساء وأطفال، كما أدى إلى تهجير ونزوح آلاف الأهالي من مدنهم.

وأشار البيان إلى أن النساء في المناطق المحتلة تتعرض إلى القتل والاغتصاب والاعتقال على مرآة ومسمع العالم دون أن يتحرك المجتمع الدولي.

أضاف البيان" لم تتوقف هذه الهجمات على هذا الشكل فحسب بل تستمر الفاشية التركية بسياساتها التاريخية العدوانية تجاه الشعوب والقوميات الأخرى وتشرعن تدخلها في شؤون الدول الجوار لتنفيذ وتحقيق أهدافها وأطماعها التوسعية".

ولفت البيان إلى أن الهجمات التركية تشتد على مناطق شمال وشرق سوريا كلما لاقت الإدارة الذاتية قبولا دوليا أو قامت قوات سوريا الديمقراطية بعمليات ضد توأم الفاشية التركية "داعش"، ولعل العملية التي قامت بها قسد مؤخرا ضد أحد أخطر أمراء داعش الذي كانت ضربة للدولة التركية باعتبارها الحضن الذي ترعرع فيه التنظيم الإرهابي".

وقال البيان:" لذلك فإن ما قامت وتقوم به تركيا ومرتزقتها باستهداف زركان وتل تمر بطرق وحشية بالفترات الأخيرة على وجه الخصوص، وما خلفت عنه من فقدان المدنيين لحياتهم ومن بينهم الرفيقة الشهيدة جمالة موسى الخلف العضوة في بلدية الشعب في بلدة تل أمير ما هو إلا انتقام لتلك العملية التي نفذتها قسد ضد تنظيم داعش ".

واستنكر مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة عبر البيان الهجمات التركية على مناطق شمال شورق سوريا، محملة كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية انتهاكات وجرائم الدولة التركية كونهما الدولتان الضامنتان لوقف إطلاق النار مع تركيا".

ودعا البيان المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال التركي لإيقاف عدوانها على المدنيين في شمال وشرق سوريا.

وطالب البيان المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المدنيين من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقته التابعين لها.

ودعا مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة عبر البيان جميع النساء بتصعيد وتيرة النضال والالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية للوقوف في وجه الاحتلال التركي بكافة السبل، مؤكدة بأن الانتصار في شمال شورق سوريا على الفاشية التركية سيكون بريادة وإرادة المرأة الحرة.

وختم البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة شعوب شمال وشرق وسوريا، وتمجد الشهداء.

( ب ح/ل)

ANHA