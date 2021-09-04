مؤتمر ستار يحمّل PDK المسؤولية عن مصير مقاتلي الكريلا المختطفين

وأصدرت منسقية مؤتمر ستار بياناً بصدد استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومناطق شمال وشرق سوريا.

وأشار البيان بداية إلى استمرار هجمات جيش الاحتلال التركي ضد مناطق الدفاع المشروع وسط صمت حكومتي بغداد وهولير "لا العراق تحمي وحدة أراضيها وسيادتها وتبدي موقفاً أو تعطي بياناً تستنكر فيه هذه الهجمات، ولا تركيا تحترم سيادة الأراضي العراقية".

وأضاف البيان: "ففي الـ٢٤ الساعة الأخيرة تم قصف مخيم مخمور أيضاً وأسفر هذا الهجوم عن تدمير ممتلكات المدنيين الذين يحاولون فقط العيش بسلام".

كما استنكر البيان إقدام جيش الاحتلال التركي على قصف مخيم النازحين الإيزيديين في مدينة زاخو والذي أسفر عن فقدان طفلين.

وحمّل مؤتمر ستار الحزب الديمقراطي الكردستاني المسؤولية عن مصير مجموعة مقاتلي الكريلا الذيت تم اختطافهم من قبل قوات الحزب الديمقراطي في شهر تموز الفائت.

واستنكرت منسقية مؤتمر ستار في بيانها صمت "كل من حكومة العراق و حكومة الإقليم إزاء الانتهاكات التركية لحرمة أراضيها براً و جواً." كما دعت "كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم لاتخاذ إجراءاتها حيال هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم".

(ي م/ك)