مؤتمر ستار يفتتح معرضاً لكتب القائد أوجلان في حلب

وزينت الخيمة بصور القائد أوجلان، وأعلام مؤتمر ستار ولافتات كتب عليها "سنكسر العزلة ونهزم الفاشية ونحقق الأمة الديمقراطية، سنكسر عزلة ايمرالي وسنحطم نظام الفاشية، عهدنا أن نحطم نظام ايمرالي وأن نعيش أحراراً مع القائد آبو".

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء عضوة مؤتمر ستار ياسمين محمد كلمة تطرقت من خلالها لأهمية وحساسية المرحلة التي يمر بها الشعب في روج آفا الأمر الذي يتطلب منه تصعيد المقاومة واتخاذ فكر وفلسفة القائد أوجلان نهجاً لهم لتحقيق النصر.

وأكدت ياسمين في نهاية حديثها على ضرورة السير على نهج القائد والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بدماء الشهداء.

وبعد الانتهاء من الكلمات ألقت عدة نساء مشاركات قصائد شعرية.

ثم تم قص شريط افتتاح المعرض من قبل زينب عبد القادر زوجة الشهيد "جانشير عفرين" ليتجول الحضور في المعرض ويطلعوا على الكتب المعروضة.

واختتم المعرض بتقديم فرقة آكري التابعة للثقافة والفن بعض الأغاني الثورية.

والجدير بالذكر بأن المعرض سيستمر مدة أسبوع على التوالي.

(كروب/ل)

ANHA