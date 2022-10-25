مؤتمر ستار يفتتح أول أكاديمية للرجال والنساء في مقاطعة الحسكة

افتتح مؤتمر ستار، اليوم الثلاثاء، أول أكاديمية فكرية مشتركة للرجال والنساء، وذلك في مبنى مؤتمر ستار بمقاطعة الحسكة.

وتعد هذه الأكاديمية هي الأولى من نوعها التي يفتتحها مؤتمر ستار لتدريب الرجال والنساء، كون أكاديميات مؤتمر ستار تقتصر على تدريب النساء فقط.

حملت الأكاديمية اسم الشهيدة بروين درويش، أول شهيدة لحركة التحرر الكردستانية من مدينة الحسكة والتي ارتقت إلى مرتبة الشهادة في عام 1997 بمنطقة غاري في مناطق الدفاع المشروع.

شارك في مراسم الافتتاح أعضاء وعضوات المجالس والمؤسسات المدنية والعسكرية في المقاطعة، وبحضور ذوي الشهيدة بروين.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة باسم ذوي الشهيدة بروين ألقتها شقيقتها ليلى درويش، قالت فيها: "كل خطوة نجاح نخطيها هي بفضل تضحيات الشهداء، ومن بينهم الشهيدة بروين التي تعد أول شهيدة لحركة التحرر الكردستانية بمقاطعة الحسكة".

تحدث ليلى درويش بنبذة مختصرة عن حياة ونضال الشهيدة بروين، وقالت: "تنحدر الشهيدة بروين من عائلة وطنية انضمت إلى الكفاح المسلح عام 1997 وتابعت مسيرتها النضالية إلى حين استشهادها".

بدورها، استذكرت الإدارية في لجنة التدريب بمؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة آذار خليل، جميع شهداء الحرية وعاهدت بالسير على نهجهم ورفع وتيرة النضال حتى تحقيق النصر لشعوب شمال وشرق سوريا.

مشيدة بالمقاومة العظيمة التي تبديها قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع لإفشال جميع مخططات العدو.

ثم قصت شقيقة الشهيدة بروين، ليلى درويش شريط الافتتاح، لتنتهي الفعالية بعقد حلقات الدبكة من قبل المشاركين.

يشار إلى أن مؤتمر ستار يعتبر الأكاديميات ساحات للتعليم والتدريب وتوعية المرأة والمجتمع، ومنطلقاً لنشر فكر الحياة الحرة الندية.

(ن م/ م ح)

ANHA