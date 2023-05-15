مؤتمر ستار يفتتح أول أكاديمية للدورات التخصصية

لإعداد كوادر تدريبية تخصصية نسوية وفق مفهوم الأمة الديمقراطية، افتتح مؤتمر ستار، اليوم، أكاديمية في حي غويران بمدينة الحسكة، حملت اسم الشهيدة "زينب صاروخان"

حضر مراسم الافتتاح وفود من الإدارة الذاتية الديمقراطية وعائلة الشهيدة زينب صاروخان، وممثلات عن التنظيمات النسائية، وأعضاء مؤتمر ستار.

بدأت المراسم بقص شريط الافتتاح من قبل والدة الشهيدة زينب، حليمة صاروخان، ثم ألقت الإدارية في لجنة التدريب في مؤتمر ستار بيريفان يونس كلمة أشارت فيها إلى أهمية هذه الأكاديمية في تعريف مفهوم وفكر الأمة الديمقراطية وأهمية التدريبات الفكرية للنساء اللواتي يسعين إلى الحرية والتعمق في علم المرأة والحياة التشاركية بشكل خاص.

كما وتحدثت شقيقة الشهيدة زينب، ليلى صاروخان، عن الفائدة التي تحققها الدورات التدريبية للجميع، وقالت: "الدورات التدريبية دخلت مراحل هامة في نشر العلم والمعرفة عن فلسفة الأمة الديمقراطية، ومحاربة الفكر الرأسمالي".

وأكدت في ختام حديثها أن الدورات التدريبة في الأكاديمية تتخذ فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان والأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب أساساً لها لتحقيق عدالة اجتماعية واضحة.

وباركت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا، وليدة بوطي، افتتاح الأكاديمية على القائد عبد الله أوجلان وجميع النساء الطليعيات في درب الحرية، وأكدت أن افتتاح مثل هذه الأكاديميات في ظل الهجمات التي تشهدها المنطقة خطوة عظيمة وانتصار عظيم لجميع النساء المناضلات.

وانتهت مراسم الافتتاح بتجول الحضور في الأكاديمية.

وتعود تسمية الأكاديمية باسم المناضلة زينب صاروخان، الرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، التي استشهدت مع الرئيس المشترك للمكتب يلماز شرو في استهداف مسيّرة للاحتلال التركي في الـ 27 من شهر أيلول عام 2022.

(س س/ف)

ANHA