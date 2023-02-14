مؤتمر ستار يدين سياسات حكومة دمشق ودولة الاحتلال تجاه المنكوبين جراء الزلزال

تجمعت العشرات من عضوات وإداريات مجلس مؤتمر ستار وممثلات المؤسسات في مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، في ساحات مخيم سردم في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان حول ازدواجية سياسات الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

حملت المشاركات يافطات كتب عليها "دمشق تمنع مساعدة الشعب المنكوب في الشيخ مقصود والشهباء"، "لا لتسيس الأعمال الإنسانية"، "أين أنتم المنظمات الإنسانية والدول الديمقراطية"، ورفعت أعلام مؤتمر ستار.

قرئ البيان باللغتين الكردية والعربية، من قبل ريحان علو ونجاح حسين، الإداريتين في مجلس مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين والشهباء.

تطرق البيان في مستهله إلى سياسات تدمير الطبيعة، وأشار إلى الزلزال المدمر الذي ضرب باكور وتركيا وتأثرت به سوريا وشمال وشرق سوريا.

وقال: "عوائل أبيدت بأكملها وما زال هناك الآلاف من الضحايا لإخراجهم ومعرفة هويتهم، وأرواح أحياء تحت الأنقاض تستغيث لإنقاذها من الموت المحتم، لكن ما من ملبي النداء الإنساني بسبب سياسة الاحتلال والحصار الجائر المفروض على المناطق المنكوبة من قبل النظامين التركي الفاشي والسوري الشوفيني اللذين منعا دخول فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية" إلى هذه المناطق.

مضيفاً "الأنكى أن تلك الجهات تقوم بفرض الشروط وإعاقة العمل الإنساني وسرقة المساعدات، وعلى الرغم من هول الكارثة ما زالت الدولة التركية الفاشية مستمرة بقصفها المستمر على المنطقة وخاصة استهدافها سيارة مدنية في كوباني وارتقاء شهداء على إثره، تزامناً مع قصفها جبال الحرية بالأسلحة الكيماوية أمام مرأى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية التي تدّعي الإنسانية، وهذا وصمة عار على جبينهم".

ونوه البيان إلى أنه "على الرغم من كل المحاولات من قبل الإدارة الذاتية لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة والمتضررة لإخراج الضحايا وإنقاذ الأرواح التي تئن تحت الأنقاض بعيداً عن كل السياسات والنوايا إلا أنها قوبلت بالرفض، هذا الموقف ليس إلا لتخوف حكومتي أنقرة ودمشق من إرادة الشعوب وتضامنها ووحدتها أمام سياسة الاحتلال والإبادة والحصار والتفرقة".

واختتم البيان بترديد بشعار " .Jin, Jiyan, Azadîالمرأة، الحياة، الحرية".

(ج س/ س ر)

ANHA