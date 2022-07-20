مؤتمر ستار يدين جرائم القتل والانتحار التي ترتكبها السلطة الذكورية بحق المرأة

جاء ذلك خلال بيان لمؤتمر ستار أدلى به اليوم الأربعاء، تعقيباً على إقدام امرأة بالغة من العمر (22 عاماً) في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، على الانتحار أمس الثلاثاء.

واستنكر مؤتمر ستار، بحضور عشرات النساء من الناحية، جريمة الانتحار هذه، وقال "ندين ونستنكر جرائم الانتحار الشنيعة بحق المرأة خلال الأشهر الماضية، التي لا تزال مستمرة، ومن ضمنها جريمة الانتحار التي حصلت يوم أمس، إذ عثر على امرأة بالغة من العمر (22 عاماً) تدعى رغد خضر الساري، متزوجة ولديها طفلان".

وأضاف: "حيث أقدمت على الانتحار، بسبب الضغوطات النفسية والخلافات العائلية التي أدت إلى تضييق الخناق عليها نفسياً حتى ارتكبت هذه الجريمة بحق نفسها".

البيان الذي قرأته عضوة مؤتمر ستار لافا خليل، أمام مركز مؤتمر ستار بالناحية، تحدث عن ما تتعرض له المرأة في المجتمع من قبل السلطة الذكورية التي تريد كسر إرادة ومطالب المرأة في تحقيق حريتها وخنقها نفسياً وجسدياً من خلال تعرضها للضرب والإهانة، ما أدى في الفترة الأخيرة إلى حدوث العديد من حالات الانتحار والقتل العمد في المنطقة.

لافتاً إلى أن السلطة الذكورية وبأفعالها العدائية اتجاه المرأة، تدفعها إلى "الانتحار وإنهاء حياتها"، وقال: "على الرغم من أن المرأة في أكبر حروب الوجود والفناء انتصرت، وفي أصعب الأزمات أسست العلم الأصيل". وتابع "بالإضافة إلى أنها قدمت الإرشادات في جميع الساحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والفلسفية".

وجدد مؤتمر ستار- حركة تنظيم وتوعية المرأة - استنكاره "لجميع لأفعال الوحشية التي تتنافى مع القيم". مطالباً كافة المؤسسات والأسر والعشائر "بالوقوف ضد الذهنية الذكورية والسلطوية، وعدم السماح بحدوث الانتهاكات بحق المرأة".

كما ناشد جميع النساء محاربة الذهنية الذكورية، والوقوف في وجهها من خلال المنظمات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة.

(ب ح/ي م)

ANHA