مؤتمر ستار يدين استهداف طاقم Jin TV

وأصدر مجلس مؤتمر ستار بياناً بصدد الهجوم الذي تعرضت له سيارة تابعة لفضائية jin TV، والذي أسفر عن استشهاد أحد العاملين في الفضائية وإصابة صحفية.

البيان أشار بداية إلى هجمات الإبادة التي يشنها الاحتلال التركي ضد الشعب الكردي واستهداف ثورة روج آفا وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

وأضاف: "في سياق استمرار هذه الهجمات تعرض العاملون في فضائية Jin TV بعد ظهر اليوم إلى هجوم جبان بالمسيرات استهدف المدنيين والمراسلين الصحفيين الذين يناضلون ليل نهار من أجل إظهار الحقيقة.".

وتابع البيان: "بحسب القوانين العالمية لا يجوز استهداف الإعلام، إلا أن الدولة التركية تستهدف العاملين في الإعلام بهدف التغطية على إرهابها وانتهاكاتها المنافية للإنسانية."

مجلس مؤتمر ستار استنكر في بيانه "هذا الهجوم ورفض استهداف النساء والمدنيين وخاصة الإعلاميين الذين يمثلون عين الحقيقة". كما ناشد جميع المؤسسات الإنسانية التي تنادي بحقوق الإنسان للخروج عن صمتها وأداء مسؤولياتها الإنسانية حيال هذه الجرائم.