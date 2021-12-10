مؤتمر ستار يدين الصمت الدولي حيال العزلة على القائد أوجلان وجرائم الاحتلال التركي

أصدر مؤتمر ستار في قامشلو, بياناً استنكر فيه الصمت الدولي حيال العزلة المفروضة على القائد أوجلان في إمرالي وهجمات وتهديدات دولة الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا.

وأشار البيان "إلى أن الأمر يتطلب وقفة تضامنية عالمية تجاه ما يحدث في منطقتنا، فنحن في روج آفا نملك مقاتلين ومقاتلات لا يهابون الموت وقدمنا قوافل من الشهداء في سبيل الحرية، لذا نطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتدخل والوقوف إلى جانب الحق، وضرورة إخراج المحتل التركي من مناطقنا ورفع العزلة عن القائد أوجلان وإطلاق سراحه".

لإرساء السلام يجب اللجوء إلى الحلول السلمية والسياسية

كما أصدر مؤتمر ستار في حلب بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أدان فيه صمت المنظمات العالمية التي تنادي بحقوق الإنسان أمام الانتهاكات المستمرة, وخاصة على المرأة التي تستباح كل حقوقها النفسية والجسدية، مُبيناً أن قرار حكم الإعدام بحق المواطنتين فيدان ووصال يثبت مدى التجاوزات التي تمارسها الحكومة التركية على كافة شرائح المجتمع.

ودعا المؤتمر في ختام البيان السلطات القائمة إلى اللجوء للحلول السياسية والسلمية التي نادى بها القائد أوجلان؛ لإرساء السلام والأمن والعدل ونبذ العنصرية ووقف العنف ضد النساء لتحقيق التنمية المستدامة.

"على المنظمات الإنسانية القيام بواجبها تجاه أهالي عفرين"

في السياق, ناشد مؤتمر ستار لإقليم عفرين خلال بيان, المنظمات الإنسانية والحقوقية تفعيل سلطتها وصلاحياتها، والوقوف في وجه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق أهالي عفرين, الذين يرزحون اليوم تحت نير استبداد وظلم دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها, وشدد على ضرورة التزام هذه المنظمات بواجباتها المنصوصة في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

(كروب/ف)

ANHA