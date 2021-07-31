مؤتمر ستار يدين الهجوم الفاشي في قونيا وهجوم PDK ضد الكريلا ويدعو الكرد للانتفاض

وجاء ذلك في بيان أصدرته منسقية مؤتمر ستار في روج آفا حول الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وذلك بدعم من حزب الديمقراطي الكردستاني PDK، وصلتنا نسخة مكتوبة عنه.

ودان البيان هجمات جيش الاحتلال التركي وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني "ندين ونستنكر بأشد العبارات هجمات الدولة التركية على مناطق الدفاع المشروع وعلى جنوب كردستان وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK، ومساعدتهم لجيش الاحتلال التركي في الحرب القذرة والهجمات الأخيرة على مناطق شمال وشرق سوريا واستهدافهم بالطائرات المسيرة لسيارات المدنيين والهجوم الشوفيني على العائلة الكردية في قونيا والتي راح ضحيتها سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال ضاربين بها كل الأعراف والمواثيق الدولية والانسانية عرض الحائط وأمام مرأى ومسمع العالم أجمع".

ولفت البيان إلى السياسات التركية القذرة بحق الكرد وتصاعد موجة الفاشية ضد الكرد"إن السياسة القذرة التي تنتهجها الدولة التركية تجاه شعوب المنطقة في محاولة منها للنيل من المكتسبات المتحققة بالمقاومات التي أبدتها شعوب المنطقة من أجل الحرية والعيش المشترك، تزداد قذارة يوماً بعد يوم من خلال الهجمات التي تقوم بها على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى مناطق الدفاع المشروع وجنوب كردستان والتي باءت كل محاولاتها بالفشل، وذلك بالمقاومات التي أبدتها قوات الكريلا والملاحم البطولية التي سطرتها في غاري وحفتانين وزاب وآفاشين والحقت بالجيش الطوراني والاحتلالي التركي الهزيمة تلو الاخرى".

وطالب البيان الكرد بتوحيد صفوفهم بمواجهة الدولة التركية والحزب الديمقراطي الكردستاني شركاء الإبادة ضد الكرد "ولجأت الدولة التركية إلى أساليب قذرة ومحاولة خلق اقتتال داخلي بين الكرد في جنوب كردستان، بدعم وتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK محاولة منها الأخيرة إنقاذ الجيش التركي من الهزائم التي ألحقت بها وهذه الحرب التي تخدم أعداء الكرد فقط وتقضي على جميع مكتسبات وآمال الشعب الكردي وجميع شعوب المنطقة والتي تحققت بتضحيات كبيرة، وفي هذه المرحلة المصيرية والحساسة والتي تتطلب وحدة الصف الكردي تجاه جميع المؤامرات التي تحاك ضدهم".

ولفت البيان إلى خطورة الهجوم الشامل الذي تقوده الدولة التركية ضد الكرد "كما أن الهجمات الأخيرة للاحتلال التركي على مناطق الشهباء وكوباني وتل تمر واستهدافها للمدنيين بالأسلحة والطائرات المسيرة ما هي إلا تأكيدًا على إفلاس الدولة التركية أمام قوة وإرادة شعوب المنطقة وقواتها التي تصدت لأعتى تنظيم (داعش) وتصديه لكل محاولات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الفصائل المسلحة وأعوانها".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالتخلي عن صمته حيال جرائم الدولة التركية" إننا نناشد المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحقوقية والدولية للقيام بواجبها تجاه سياسة الإبادة التي تقوم بها دولة الاحتلال ومرتزقتها والخروج عن صمتها تجاه هذه الممارسات والانتهاكات".

وطالب البيان الشعب "شعبنا وجميع الأحرار أن ينزلوا إلى الساحات ويرفعوا أصواتهم عاليًا وينتفضوا ضد سياسة الابادة والذهنية الداعشية التي تنتهجها تركيا وأعوانها".

(ي م/م)

ANHA