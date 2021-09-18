مؤتمر ستار يدعو إلى إنصاف الشابة ديلان بمحاسبة شقيقها

وأدان مؤتمر ستار، اليوم، جريمة قتل الشابة ديلان عبد الرحمن على يد شقيقها، خلال بيان.

وشهدت قرية سرمساخ فوقاني التابعة لناحية كركي لكي، جريمة قتل مروعة بحق الشابة البالغة من العمر (21 عاماً)، على يد شقيقها المدعو "قهرمان عبد الرحمن"، بإطلاق الرصاص الحي عليها، فارقت الحياة على إثرها مباشرة.

واستنكر مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو، في بيان، أُدلي به بحضور العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في الناحية، كما طالب بوضع حد للجرائم المرتكبة بحق النساء، ودعا إلى محاسبة مرتكبيها.

وأكد البيان الذي قرئ من قبل عضوة مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي، سناء محمد عزيز، أن الجريمة المروعة التي ارتكبت بحق الشابة "ديلان" بعيدة كل البعد عن جميع القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأضاف: "هذه الجريمة التي نفذتها العائلة هي ضد فلسفة الأمة الديمقراطية وضد فلسفة الحياة الحرة". وطالب مؤتمر ستار في بيانه بإنزال أقصى العقوبات بحق منفذ الجريمة المروعة.

ودعا في ختامه إلى تكثيف الفعاليات لمساندة نضال المرأة في شمال وشرق سوريا والعالم أجمع.

وكانت مصادر أهلية من القرية أفادت بأن ذوي الفتاة كانوا قد زوجوها بالإكراه من ابن عمها مطلع شهر آذار من العام الجاري، ولدى رفضها استمرار هذا الزواج وهروبها إلى ذويها وعزمها على طلب الطلاق، أقدم شقيقها على قتلها.

(ك-ع/ ي م)

ANHA