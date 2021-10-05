مؤتمر ستار يدعو الأهالي للانتفاض في وجه خيانة PDK في شنكال

وجاء بيان مؤتمر ستار في روج آفا، تعليقاً على الأحداث الأخيرة التي يشهدها قضاء شنكال، وتحشيد الديمقراطي الكردستاني لمسلحيه لاقتحام القضاء، وصلتنا نسخة عنه.

وتأتي التحركات الأخيرة لقوات حزب الديمقراطي الكردستاني تزامناً مع مرور عام واحد على اتفاقية هولير – بغداد الموقعة في التاسع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، حول السيطرة على شنكال.

فيما توالت ردود الفعل الشعبية الساخطة على تحركات PDK، والرافضة لدخول قوات الديمقراطي الكردستاني إلى القضاء بعد تركه لمرتزقة داعش عام 2014.

هذا، ودعا مؤتمر ستار في روج آفا الشعب إلى الانتفاض في وجه مواقف PDK العدائية، وقالت "على الشعب في أجزاء كردستان الأربعة الانتفاض ضد سياسات الخيانة التي ينتهجها PDK، ونحن، أهالي شمال وشرق سوريا، سنقاوم في وجهها ولن نتراجع عن مواقفنا".

وأشار إلى أن الإيزيديين في شنكال استمدوا من الفرمان الـ 47 العِبر والدروس الكثيرة، ونظموا أنفسهم على أساس الحماية الذاتية، "فمنذ ساعات الصباح الأولى تجمعوا في مداخل شنكال وجهزوا أنفسهم، واتخذوا قرارهم بعدم السماح لقوات الديمقراطي الكردستاني بالمرور وحماية تراب إيزيدخان".

وتطرق بيان مؤتمر ستار إلى هجوم داعش على شنكال عام 2014، وفرار قوات الديمقراطي الكردستاني أثناء حدوث المجزرة، وقال: "إن القوة التي كانت تدّعي حماية قضاء شنكال لم تقم بواجبها، فقد انتهج الجيش العراقي والديمقراطي الكردستاني خط الخيانة وانسحبا فور دخول داعش إلى قضاء شنكال".

وتابع: "ارتكب داعش أبشع الانتهاكات بحق أبناء شنكال، وبشكل خاص المرأة الإيزيدية التي تعرضت لانتهاكات منافية للإنسانية".

وحمّل مؤتمر ستار الحزب الديمقراطي الكردستاني كامل المسؤولية في ارتكاب المرتزقة مجزرة بحق أهالي شنكال، مشيداً في الوقت ذاته بالمقاومة التاريخية لقوات الدفاع الشعبي التي، وعلى الرغم من إمكاناتها البسيطة، أبت أن تترك شنكال وحيدة في وجه داعش، ودافعت عنه مع أبنائه وحررته".

كما بيّن أن حكومة باشور، بحزبها الحاكم المتمثل بحزب الديمقراطي الكردستاني، لا تزال طامعة في استعادة السيطرة على شنكال، بتحريض تركي.

وفي السياق ذاته، استنكر مؤتمر ستار صمت حكومة بغداد والمجتمع الدولي على استهداف الاحتلال التركي المستمر لشنكال.

وناشد مؤتمر ستار في ختام بيانه، كافة النساء في شمال وشرق سوريا الانضمام إلى ساحات المقاومة من أجل شنكال.

(ي م)

ANHA