مؤتمر ستار يدعم حملة ​​​​​​​الإدارة الذاتية لفرض حظر جوي على المنطقة ويدعو العالم للمشاركة

قالت منسقية مؤتمر ستار خلال بيان كتابي وصلنا، اليوم الخميس، نسخة عنه، إن "دولة الاحتلال التركي صعدت من هجماتها الوحشية على مناطق شمال وشرق سوريا منذ ١٩ تشرين الثاني الفائت وحتى هذا اليوم عبر الطيران الحربي والطائرات المسيرة والمسلحة مستخدمة جميع أنواع الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً".

وأشارت إلى أن دولة الاحتلال التركي "استهدفت بهجماتها المدنيين والنساء والأطفال والمؤسسات والمرافق الخدمية والبنية التحتية مرتكبة مجازر بحق شعوب المنطقة، وذلك على مرأى ومسمع العالم والضامنين الروسي والأميركي".

وأوضحت "ولأجل إيقاف هذه الهجمات الوحشية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي وآلة الحرب التي تهدد شعوب المنطقة؛ ولدعم ومساندة حملة الهاشتاغ التي ستطلقها الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا في ١٠ كانون الأول؛ اليوم العالمي لحقوق الانسان من أجل فرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا".

دعت منسقية مؤتمر ستار في بيانها "كافة مجالسنا ولجاننا وفعالياتنا في عموم شمال وشرق سوريا وتنظيماتنا وممثلياتنا في الخارج إلى المشاركة في الحملة".

كما دعت النساء في جميع المؤسسات والشعب وجميع التنظيمات والحركات النسائية في المنطقة والشرق الأوسط والعالم للمشاركة في حملة الهاشتاغ؛ لإيقاف آلة الحرب الهمجية لدولة الاحتلال التركي من ارتكاب المزيد من المجازر بحق شعوب المنطقة.

في وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن إطلاق حملة على منصات التواصل الافتراضي في 10 كانون الأول الجاري، والذي يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، للمطالبة بفرض حظر جوي على مناطق شمال وشرق سوريا.

(ي م)