مؤتمر ستار يبارك وحدات حماية المرأة في ذكرى تأسيسها

وجّه مؤتمر ستار بطاقة تهنئة بمناسبة الذكرى السنويّة الـ 10 لتأسيس وحدات حماية المرأة (YPJ).

وأشار مؤتمر ستار إلى أنّه وبالرغم من تعرّض النساء الخلّاقات، والمبدعات، والكادحات، والمنتجات، والبنّاءات، صاحبات الإرث التاريخي لبناء النظام الاجتماعي، للعنف والإبادة بشتّى الأشكال، إلّا أنّهن لم يتخلّين عن ثقافة البناء والدفاع والتطوير يوماً.

وسلّط المؤتمر في بطاقة التهنئة التي وجّهها الضوء على دور المناضلات الرياديّات عبر التاريخ، وقال: "انتفضت حفيداتهنّ اللواتي نظّمن أنفسهنّ وفق فكر وفلسفة القائد آبو، من أجل النضال لكسر قيود العبوديّة والاحتلال في سبيل الحريّة.

تستمرّ ثقافة المقاومة والفدائيّة التي نشأت داخل السجون وفي ساحات المقاومة حتّى يومنا هذا، ومع انطلاق ثورة روج آفا وتنظيم المجتمع، وقع الواجب والمسؤوليّة التاريخيّة لتلبية الحاجة إلى الدفاع عن قيّم الثورة، على عاتق الشباب والشابات، حيث نظّموا أنفسهم كوحدة منظّمة على أساس التنظيم الدفاعي الأساسي لهزيمة عقلية الاحتلال، وقاوموا لهذا الهدف، وانطلاقاً من ثقافة المقاومة والإيمان ومنح القوّة، قاتلت آلاف النساء ضدّ عقلية الدولة القوميّة، مجموعات المرتزقة وداعش وسطّرن ملاحم بطوليّة على صفحات تاريخ المرأة.

تقاوم النساء اليوم في كلّ مكان وفقاً لأيديولوجيّة تحرر المرأة التي أهداها القائد آبو لهن. ويترّدد صدى شعار Jin ,‎Jiyan, Azadî الذي انطلق من ثورة روج آفا، وانتشر صداها في روجهلات كردستان وإيران وفي كلّ مكان، حيث تحوّل إلى شعارٍ عالمي.

تقاوم آلاف النساء بفكر وفلسفة الحياة للقائد آبو ويحيين ثقافة الآلهة الخلّاقة ويهدينها للإنسانيّة، تُوّجت قيادة المرأة الحرّة التي سمحت بتوجّه مئات النساء ومن جميع القوميات للمشاركة في ثورة روج آفا والالتحاق بصفوف وحدات حماية المرأة، وإحياء تاريخ المرأة من جديد، والحفاظ على نظامهنّ الذاتي في كافة مجالات الحياة، بتأسيس نظام الإدارة الذاتيّة.

ننحني إجلالاً لشهيدات وآلهات الحريّة ونستذكرهنّ ونحيي المقاومة المقدّسة، سنرفع من وتيرة مقاومتنا لتحقيق أحلام الشهيدات وإسقاط نظام إمرالي وضمان الحريّة الجسديّة للقائد آبو والحفاظ على قيمنا الاجتماعيّة بالنهج المشترك وبروح المقاومة.

مرّةً أخرى، نهنّئكم بالذكرى السنويّة الـ 10 لتأسيس وحدات حماية المرأة والذي يصادف أيضاً يوم ميلاد قائد الإنسانيّة ومبتكر فلسفة الحياة الحرّة "Jin, ‎Jiyan, Azadî"، عبد الله أوجلان، ونحيي مقاومتكن فأنتنّ تخلقن الأمل في المستقبل وتدافعن عنه".

(ر)

ANHA