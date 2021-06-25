مؤتمر ستار يعقد اجتماعه النصف سنوي في العاصمة السورية دمشق

وبحضور العشرات من عضوات تنظيم مؤتمر ستار عقد اليوم مجلس المرأة في الشام، تحت شعار (المرأة حرة والأسرة حرة والمجتمع حر والوطن حر) الاجتماع النصف سنوي في حي زور آفا بالعاصمة دمشق، والذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء ممثلة مؤتمر ستار في دمشق برجم يوسف كلمة باركت فيها انعقاد الاجتماع النصف سنوي للمؤتمر، وأكدت أن المرأة المنظمة هي التي تستطيع تحقيق أهدافها لأنها تستمد القوة من روح التنظيم والعمل الكومينالي، وبأنه بالعمل الجماعي يمكن حل كافة مشاكل المرأة والرقي إلى مستويات أفضل.

تلاها قراءة التقرير النصف سنوي لأعمال المؤتمر، وجرى بعدها تقييم تلك الأعمال من قبل الحضور وعضوات ديوان الاجتماع. بالإضافة إلى مناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المرأة في حي زور آفا وطرح عدة مقترحات لسبل الحل. بالإضافة إلى وضع الحضور مقترحات ومخططات لتطوير عمل مجلس المرأة في الشام وزيادة تفعيل دور مؤتمر ستار في الحي.

ليختتم الاجتماع لانتخاب عضوات لمجلس المرأة في الحي.

(د أل)

ANHA