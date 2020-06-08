مؤتمر ستار يعقد اجتماعاً تحضيراً لمؤتمره الثامن

وعقد مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو اجتماعاً بحضور عضوات مجالس المؤتمر من ناحيتي عامودا وتربه سبيه والبلدات وممثلات عن المؤتمر في المؤسسات المدنية والإدارات في الإدارة الذاتية، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

انطلق الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم تطرقت عضوة في ديوان الاجتماع إلى شرح مقتطفات الاجتماع وبرنامجه.

لتبدأ بعدها عضوة منسقية مؤتمر ستار ابتسام الحسين بقراءة النظام الداخلي للمؤتمر ليتم مناقشته من قبل العضوات المشاركات.

وخلال ذلك قُدمت بعض المقترحات لتعديل بعض البنود التي تمت مناقشتها، ونقل هذه المقترحات إلى المؤتمر الذي سيُعقد في الفترة المقبلة.

وعلى هامش الاجتماع قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار ابتسام الحسين "بأنهن يحضّرن لعقد مؤتمر في الفترة القادمة، وذلك بعد مناقشة المقترحات وآراء جديدة حول عمل المؤتمر وخاصة في نظامه الداخلي.

وأكدت أن المقترحات والآراء التي تخرج ستفيد في تطوير عمل المؤتمر في العامين القادمين.

(ه ح)

ANHA