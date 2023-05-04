مؤتمر ستار يعلن تضامنه مع الساعيات للإطاحة بنظام (AKP) و(MHP) الاستبدادي

أدلى مؤتمر ستار ببيان إلى الرأي العام، اليوم، أكد فيه على تضامنه مع حزب الخضر اليساري، ومساندته للنساء المكافحات العاملات على ترسيخ الديمقراطية ضمن المجتمع في تركيا.

قرئ البيان بحضور العشرات من أعضاء وعضوات وممثلي وممثلات الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية في ساحة الشهداء بحي الشيخ مقصود، من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في حلب، فهيمة حمو.

وجاء في نص البيان: "نساند وندعم النساء اللواتي يكافحن من أجل ترسيخ مفهوم الديمقراطية بكافة أشكالها، عبر مشاركتهن القوية والفعالة وترشحهن في الانتخابات لهذا العام الذي سيرسم مجرى جديد للتاريخ على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة ولتطوير المجتمع وإحداث تغيير جذري".

وأشار البيان إلى نتائج السياسات المتبعة من قبل حزب العدالة والتنمية، بالقول: "إن النظام الاستبدادي الذي دام لمدة 21 عام والمتمثل بحزب العدالة والتنمية AKP وحزب الحركة القومية MHP قاد البلاد إلى مرحلة التراجع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وامتد تأثيره إلى الدول الإقليمية بتصدير جميع أنواع الإرهاب لزعزعة الأمن والاستقرار".

وأعلن مؤتمر ستار في بيانه عن تضامنه مع حزب الخضر اليساري في انتخابات 14 أيار في تركيا والتي يخوضها ضمن تحالف الكدح والحرية، وقال: "نجدد تضامننا مع كل النساء في تركيا للإطاحة بالأنظمة الدكتاتورية وعلى رأسها حكومة أردوغان، ونؤكد بأن قرن الواحد والعشرين هو قرن الحرية متمثلاً بإرادة المرأة الحرة، من خلال تطبيق فلسفة القائد عبد الله أوجلان، ونساند حزب الخضر اليساري في هذا".

(ن ش/ س ر)

ANHA