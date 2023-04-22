مؤتمر ستار يعلن دعمه لمبادرة الإدارة الذاتية

وجاء في بيان اصدر مؤتمر ستار في سياق ردود الفعل التي اعقبت طرح الإدارة الذاتية لمبادرتها :"منذ أثنا عشر عاماً و سوريا تعيش أزمة حقيقية، حيث عانى الشعب السوري بكافة مكوناته الويلات فقتل الآلاف من أبناء شعبنا و شُرِد و هُجر الآلاف و منهم من يعيش في مخيمات النزوح.!!".

مؤتمر ستار انتقد التقرب الدولي والاقليمي من الأزمة السورية وتابع :" رغم هذا كله لم نرى موقفاً دولياً أو إقليمياً صارماً و حقيقياً لإنهاء هذه الأزمة، بل على العكس من ذلك أغلب هذه القوى الدولية ماطلت في حل هذه الأزمة و عملت على تعقيدها وفقاً لمصالحهم، مثالاً على ذلك جنيف و آستانا. و بعض المواقف كانت خجولة و لا تهدف للحل الجذري في سوريا".

وأضاف أنه "ومنذ إعلان الإدارة الذاتية لشمال و شرق سوريا حاولت جاهدة حل الأزمة بالسبل السلمية و ناشدت كافة القوى الدولية و طالبت بالحوار السلمي إيماناً منها بأنه يكمن الحل في سوريا، وعليه أطلقت مؤخراً مبادرة لحل هذه الأزمة و التي تستند على تسع بنود أساسية، تهدف من خلالها الحفاظ على وحدة أراضي سوريا و تحقيق المساواة في الحقوق بين جميع أبناء الشعب السوري، وتستند على إنشاء نظام تعددي لا مركزي ديمقراطي مؤمن بحرية المرأة".

مجلس مؤتمر ستار اعلن دعمه للمبادرة ودعا حكومة دمشق للاستجابة لها وجاء في ختام بيانه:" إننا في مجلس مؤتمر ستار و إيماناً منا بجدية موقف الإدارة الذاتية و دعوتها للحوار و حل الأزمة وفق مصلحة جميع السوريين ندعم هذه المبادرة و نرى بأنه يجب على الحكومة السورية الاستجابة لهذه المبادرة و العمل على إيجاد حل مشترك ينهي هذه الأزمة".

(سـ)