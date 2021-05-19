مؤتمر ستار وPYD يعقدان اجتماعًا للجالية الكردية في بيروت بمناسبة يوم الشهداء

هذا وعقد الاجتماع، أمس الثلاثاء، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، وبدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لشهداء الحرية.

ويصادف الـ 18 من أيار يوم الشهداء، نسبة إلى أول شهيد لحركة التحرر الكردستانية، الشهيد حقي قرار الذي استشهد في مدينة ديلوك بباكور كردستان (شمال كردستان) على يد منظمة النجم الأحمر التركية، في الـ 18 أيار من عام 1977.

وتحدثت خلال الاجتماع عضو مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، شرفين جودي، إذ باركت هذا اليوم على جميع عوائل الشهداء، وعلى القائد عبدالله أوجلان.

وقالت: "الشهداء ضحو بأنفسهم وبأسمى ما يملكونه من أجل بناء وطن حر يعيش فيه شعبنا بحرية وكرامة"، لافتة إلى أن هذا الشهر يعتبر شهر المقاومة بروح الشهيد حقي قرار.

شرفين جودي وخلال حديثها، استذكرت أيضًا شهداء مجزرة هولير التي وقعت في الـ 16 من أيار عام 1997، في مشفى بمدينة هولير بباشور كردستان، والتي أدت إلى استشهاد قرابة مئة مدني وكادر لحركة التحرر الكردستانية، بأيدي مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني وبدعم من الجيش التركي.

وشددت شرفين جودي على أنه "لن يستطيع أي أحد النيل من إرادتنا ونضالنا، ونحن مستمرون حتى تحقيق أهداف شهدائنا".

وتحدثت خلال الاجتماع أيضًا والدة أحد الشهداء، المعروفة باسم الأم أمل، حيث استذكرت بهذه المناسبة جميع شهداء الحرية، وباركت يوم الشهداء على عوائل الشهداء ورفاقهم في ساحات القتال والنضال.

وانتهى الاجتماع بالهتافات التي تمجّد الشهداء، ثم توجه أبناء الجالية إلى قبر الشهيد أحمد عثمان الكائن في مدافن الباشورة في البسطة التحتا.

وكان الشهيد أحمد عثمان قد استشهد أثناء تأديته واجبه في معسكر معصوم قورقماز في منطقة البقاع اللبنانية عام 1985.

(س ر)

ANHA