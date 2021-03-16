مؤتمر ستار وPYD في قامشلو يطالبان بالكشف عن الوضع الصحّي للقائد

بصدد الأنباء الصادرة عن وسائل الإعلام التركيّة والتي صرّحت بتدهور الوضع الصحّي للقائد عبد الله أوجلان، أصدر اليوم، مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطيّ في مدينة قامشلو بياناً مشتركاً بهذا الخصوص، ألقي من قبل الإداري في مكتب حزب الاتّحاد الديمقراطي، حليم عكو أمام عدد من أهالي مدينة قامشلو، وجاء في نصّ البيان ما يلي:

"اليوم نعطي هذا البيان من أجل العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، والذي مضى عليه 22 عاماً بين أربعة جدران في سجون الفاشية التركية".

وتابع البيان: "نستنكر هذا التجريد، ونستنكر مواقف كافة المؤسّسات الإنسانية والحقوقية للأمم المتحدة تجاه ما تقوم به الفاشية التركيّة بحقّ القائد عبد الله أوجلان، وخاصّة في هذه الأيام التي ادّعت فيها وسائل الإعلام التركية بأنّ الوضع الصحي للقائد ليس على ما يرام، ولم توضّح شيئاً عن صحته".

وأكّد البيان: "أنّ الشعب الكردي والعربي والسرياني وكل من آمن بفكر وفلسفة القائد أوجلان، لن يرتاح بالهم حتّى يتبيّن أنّ صحة القائد جيّدة، وأنّهم سيكونون في الساحات حتّى يتمكن محامو القائد وعائلته من زيارته والاطمئنان على صحّته".

ومن ثمّ انتهى البيان بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان.

(ه ع/إ)

ANHA