مؤتمر ستار وPYD في لبنان يقدمان واجب العزاء لذوي الشهيدة آمارا جودي

ونظم مراسم العزاء حزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار وذلك في منزل ذوي الشهيدة آمارا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ألقى بعدها سرحد جاولي كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان، قدم فيها العزاء لذوي الشهيدة.

وقال: "نحن شعبٌ أرضنا محتلة، وأعداؤنا بعيدون كل البعد عن الإنسانية والضمير، لذلك ليس لنا سوى المقاومة والكفاح للوصول إلى أهدافنا وأهداف شهدائنا المنشودة".

وكانت قوات الدفاع الشعبي HPG، قد قالت في بيان أمس الإثنين، إن "جيش الاحتلال التركي استخدم الأسلحة الكيماوية ضد أنفاق الحرب في ساحة المقاومة في ورخيله، وفي الخامس من تشرين الثاني للعام 2021 استشهد قياداتنا الفدائيون جمالي جورم، جافري كاميران، دلفين دالاحو، أمارا جودي، وماهر كوب".

(س ر)

ANHA