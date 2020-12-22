مؤتمر ستار ومؤسسات إقليم عفرين يدينون حكم المحكمة التركية بحق ليلى كوفن

هذا وأصدرت السلطات التركية أول أمس حكماً على البرلمانية ليلى كوفن بالسجن لمدة ٢٢ عاماً و3 أشهر.

وتنديداً ورفضاً لذلك الحكم، تجمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار وأعضاء المؤسسات المدنية التابعة لإقليم عفرين في حديقة ناحية احداث بمقاطعة الشهباء للإدلاء ببيان.

وجاء في نص البيان: "نحن النساء الكرديات وجميع المكونات في مقاطعة الشهباء نقف هنا اليوم لنطالب العالم الذي يلتزم الصمت بوقف الفاشية التركية التي باتت تمارس أبشع أنواع الظلم بحق الشعب الكردي وقادته وسياسييه وبرلمانييه المنتخبين بأصوات الشعب، وكان آخرها انتهاك تركيا لكافة المعايير القانونية والأخلاقية عبر إصدار حكم بالسجن مدة 22 عاماً و3 أشهر على البرلمانية الكردية ليلى كوفن، بتهم واهية".

وتابع البيان" يجب على العالم أجمع الدول الأوروبية والعالمية التي تدعي الحرية والديمقراطية التحرك لرفع تلك العقوبة عن ليلى كوفن وكافة المعتقلين السياسيين في تركيا، وإنهاء الفاشية التركية وجرائمها بحق الشعب الكردي".

وأردف البيان" وفي الوقت الذي ندين ونستنكر فيه الصمت الدولي والمؤامرات الدولية على الشعب الكردي وقادته، فإننا نؤكد أن الفاشية التركية لن تتمكن من كسر إرادة الشعب الكردي وقائده والبرلمانيات الكرديات من السير نحو الحرية والسلام والديمقراطية، ونقول لتركيا والعالم أجمع أننا جميعاً ليلى كوفن وسنقف في وجه الاحتلال التركي".

واختتم البيان بإشعال النار وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المعتقلين في سجون الاحتلال التركي.

(ل ش/ل)

ANHA