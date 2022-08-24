مؤتمر ستار وعوائل الشهداء يعتبران بيان التحالف الدولي حيال الهجمات التركية غير كافٍ وخجول

نظم مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة، وقفة احتجاجية تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه في 18 آب الجاري مركز تعليمي خاص للبنات تحت رعاية الأمم المتحدة على طريق تل تمر – الحسكة، أسفر عن استشهاد 4 فتيات وإصابة 11 أخريات.

في الوقفة الاحتجاجية، تم قراءة بيان أمام مجلس عوائل الشهداء في تل تمر، بحضور أعضاء وعضوات مؤسسات الإدارة الذاتية وممثلين عن الأحزاب السياسية في المنطقة.

جاء في مستهل البيان الذي قرأته زهرة أمين، عضوة مؤتمر ستار بالناحية: "في الآونة الأخيرة صعد الاحتلال التركي من هجماته البرية والجوية تجاه مناطق عدة من شمال وشرق سوريا، والتي استهدفت في 18 آب بواسطة طائرة مسيّرة مركز تعليمي للفتيات والتي تتم رعايتها من قبل الأمم المتحدة في قرية شموكة والتي تبعد عن قاعدة التحالف الدولي 2 كم، استشهد على إثرها 4 فتيات وإصابة 11 أخريات".

أضاف البيان: "إن هذا التصعيد الذي جاء بعد اجتماع سوتشي بين أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بيَّن مدى تعاون الضامن الروسي في المنطقة"، وحمَّل "هذا الاستهداف الإجرامي التحالف الدولي؛ كونه المسؤول الأول عن المجال الجوي في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "لطالما طالبنا أن يتم إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات التركية، لكن دون جدوى".

بيان التحالف الدولي غير كاف ومخجل

واعتبر، بيان التحالف الدولي الذي أصدره بخصوص استهداف المركز التعليمي بأنه "غير كاف ومخجل كثيراً"، مشيراً إلى وجوب قيام التحالف الدولي بواجبها وإغلاق المجال الجوي أمام طائرات الاحتلال التركي ومسيّراته.

كما أكد "هذا الاستهداف الذي تجاوز جميع المعايير الأخلاقية والقانونية ما هو إلا استكمالاً للإبادة الجماعية التي يهدف إليه الاحتلال التركي ومن يسانده".

حذر مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء في بيانهما، "أنه تصعيد جديد من نوعه ضد الأطفال والفئة الشابة تنذر بعواقب وخيمة ستؤدي بسوريا إلى المزيد من الفوضى في ظل هذه الأزمة"، وقال: "الهدف من استهداف الاحتلال التركي للفئة الشابة ما هي إلا سياسة جديدة تجاه المنطقة والتي تهدف من خلالها إفراغها من هذه الفئة وتوجيه أنظارها إلى بلاد الخارج والغرب خاصة؛ كون الفئة الشابة هي أساس المجتمعات وبالأخص في مناطق شمال وشرق سوريا، أما الهدف الثاني فهو إضعاف روح المقاومة لديهم"، لكن البيان أكد أن الفئة الشابة "تتمتع بوعيٍ كافي لردع هذه الهجمات".

وطالب المشاركون في الاحتجاج عبر بيانهم "نحن من هنا أولاً، نطالب فرض حظر جوي من قبل التحالف الدولي على مناطق شمال وشرق سوريا، ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة، ومنظمة حقوق الطفل أيضاً أن يخرجوا عن صمتهم، وأن لا يقفوا ويتضامنوا مع الاحتلال التركي في مجازره التي يفعلها في مناطقنا، لذلك نطالبهم بأن يبدوا موقف صريح جدي وقوي تجاه هذه الاعتداءات والمجازر اليومية التي نتعرض لها".

(ي م)

ANHA