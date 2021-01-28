مؤتمر ستار و PYD في لبنان يدينان الجريمة التي طالت الشهيدتين سعدة وهند

وأصدر مؤتمر ستار وحزب الاتحاد الديمقراطي في لبنان بيانين منفصلين استنكرا فيهما الجريمة التي طالت الإداريتين في مجلس الدشيشة.

وقرئ بيان مؤتمر ستار من قبل العضوة لافا بكر بحضور عدد من عضوات المؤتمر وقالت:

"نحن في مؤتمر ستار لبنان نرفع صوتنا في وجه المنتهكين لحقوق المرأة ولحقوق الإنسانية وسنصعد من مقاومتنا بوجه انتهاكات الدولة التركية بحق النساء المنظمة عامةً والسياسيات خاصةً

الدولة التركية تمارس شتى أنواع الانتهاكات بحق المرأة من اعتقالات وقتل واغتصاب وخطف النساء وتمارس استهداف وقتل النساء المناضلات وماتزال الدولة التركية تنتهك حقوق المرأة وتهدد النساء سعياً إلى سد طريق كفاح المرأة ونحن في مؤتمر ستار نستنكر بشدة الجريمة التي لحقت بالرئيسة المشتركة لمجلس تل شاير ونائبتها اللتين التحقتا بقافلة الشهداء. إن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم أردوغان المنظمة الذي حاول دائماً استهداف إرادة المرأة الحرة وهذه الجرائم تؤكد عجز المحتل التركي أمام مشروع الأمة الديمقراطية الذي نجح في ضم واحتواء كافة المكونات في المنطقة تحت سقف العمل المشترك والعدالة الاجتماعية

ونحن في مؤتمر ستار نطالب جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية والمجتمع المدني والأمم المتحدة والرأي العام بوقف الانتهاكات بحق المرأة وأن يتحركوا لوقف آلة الحرب وتحرير مناطقنا المحتلة وتأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بأمان ونحن في مؤتمر ستار في الوطن وخارج الوطن سنصعد نضالنا وسنسعى لتنال كل النساء حريتهن وتتحرر كل مناطقنا من المحتل وإنهاء العزلة المفروضة على القائد والمعتقلين السياسيين ليصل المجتمع إلى حريتهم كون حرية القائد مرتبطة بحرية المجتمع ".

وفي السياق نفسه تجمع العشرات من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي وسط العاصمة اللبنانية بيروت وأدلوا ببيان قرئ من قبل العضوة إلهام شيخو وقالت:

" بتاريخ 22 كانون الثاني الجاري؛ طالت يد الغدر رفاقنا من حزب الاتحاد الديمقراطي (سعدة فيصل الهرماس وهند لطيف الخضير)، في ناحية الشدادي، وهذا الفعل يهدف إلى زعزعة الأمن وثني عزيمة الرفيقات والنيل من إرادة المرأة الحرة التي تحققت بفضل دماء الآلاف من الشهيدات كـ (هفرين وآرين وزيلان وغيرهن..).

نحن في مرحلة حساسة للغاية، حيث يتم استهداف المرأة العربية على وجه الخصوص من قِبل الذهنية الذكورية وذهنية داعش في تلك المناطق، لمنعها من الانضمام إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يسعى بشكل رئيسي إلى بناء مجتمع حر يعتمد على المرأة الحرة، وفق مشروع أخوة الشعوب والتعايش المشترك.

كما أن ممارسات داعش وذهنيته الفاشية الإرهابية المنبثقة من ذهنية وأفعال النظام التركي، قامت باستهداف امرأتين حرتين فطالت يد الغدر الشهيدتين (سعدة فيصل الهرماس وهند لطيف الخضير)، في ناحية الشدادي، وهما عضوتان في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD بهدف كسر إرادة المرأة الحرة والتي يتخوف منها النظام التركي دائماً، فمنذ تصميم النظام التركي على إنهاء مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب وهو يستهدف بشكل يومي المرأة الحرة ويعتبرها عدوه الأول لأن ثورة روج آفا تُعرف بثورة المرأة.

إننا في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في لبنان ندين بأشد العبارات هذا العدوان والاعتداءات المتكررة".

(ل)

ANHA