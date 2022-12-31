مؤتمر ستار و KNK يهنئان بمناسبة العام الجديد

أصدرت الهيئة التنفيذية للمؤتمر الوطني الكردستاني (KNK) رسالة بمناسبة العام الجديد.

وأكدت الرسالة أن "عام 2022 كان عاماً مليئاً بالنضال بالنسبة لشعبنا، وقد مر بنضال كبير في أجزاء كردستان الأربعة، وأن دولة الاحتلال التركي جلبت حربها إلى مركز أوروبا في نهاية العام، ففي 23 كانون الأول، ارتكبت من خلال أحد المأجورين، مجزرة بحق الوطنيين الكرد في مدينة باريس، راح ضحيتها القيادية (أفين غوي) واثنان من الوطنيين الكرد وأصيب 3 كردستانيين".

وأن "مناضلي الشعب الكردي يقاومون ضد كل الهجمات وتهديدات العدو، وتسير قافلة الحرية إلى الأمام، في نهاية عام 2022، إذا تمت المحاسبة الداخلية، إلى جانب كل الآلام والتضحيات وكذلك الأخطاء والنقص التي واجهت العمل والنضال، فإن نضال الحرية ما زال منتصراً، كما أفشلت هجمات العدو ودمرتها، مها كانت أشكال القوى الكردستانية يجب عليها حل تساؤلاتها ومشاكلها من خلال الحوار الداخلي، والتغلب على محاولات العدو والاحتلال بالتحالف والتعاون.

نأمل أن يكون العام الجديد 2023 عامَ انتصار، وعام تحقيق الأهداف والآمال لشعبنا".

مؤتمر ستار

في السياق، أصدر مؤتمر ستار، برقية تهنئة، بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، وصلتنا نسخة مكتوبة عنها.

وأشاد مؤتمر ستار خلال البرقية، "بمقاومة شعب شمال وشرق سوريا ضد داعش وهجمات دولة الاحتلال التركي، والذي يسعى ليعيش على أرضه بأمان وسلام، وحياة خالية من الظلم والاضطهاد".

وأكد "على شعب شمال وشرق سوريا بنسائه ورجاله وأطفاله وشبابه وكافة مكوناته، انتهاج مفهوم الأمة الديمقراطية الذي يمهد الأرضية للعالم أجمع ليعيش بسلام وأمان".

وتمنى بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية، "عاماً مليئاً بالمحبة والسلام، وعاماً تكون فيه روح المقاومة في أوج قوتها؛ لأننا أمام هجمات شرسة وعام تقرير المصير وتحرير كافة المناطق المحتلة".

(ل م)