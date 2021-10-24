مؤتمر ستار تستنكر الحكم الصادر بحق عائشة كوككان

عقدت جلسة محاكمة الناطقة المؤقتة لحركة المرأة الحرة TJA عائشة كوككان بتهمة قيادة التنظيم وعضو في التنظيم في محكمة الجنايات التاسعة في آمد في الأيام الماضية، وحكمت المحكمة على عائشة كوككان بالسجن 30 عاماً. أصدر مؤتمر ستار في روج آفا بياناً ندد فيه بالحكم.

وجاء في البيان:

" في الوقت الذي يحاول فيه الكرد بكل الطرق والأساليب السلمية ضمان وجودهم على الأرض يتعرضون للإبادة من قبل الدول المهيمنة والدولة التركية.

إبادة لم يُر أو يُسمع بمثلها بأي شكل من الأشكال في القرن الحالي القرن الحادي والعشرين. عندما تقول الكرد بالتأكيد أنت تقول المرأة وعندما تقول المرأة من المؤكد أنك تقول النصر والحرية والنجاح. لأن المبادئ التي اتخذتها أيديولوجية تحرير المرأة أساساً لها من أجل النجاح تقتضي بالطبع أن يكون وجودها وحركتها متمتعين بالحرية والاستقلال.

ولكن ضد كل هذا النضال من أجل إثبات وجودهم كشعب كردي وإثبات وجود المرأة الكردية يكون الضغط والظلم والتعذيب والحرمان من حق الحياة من نصيب الشعب الكردي والمرأة الكردية والمطالبين بالحرية.

في روج آفا كردستان هفرين والأم عقيدة، وزهرة والأم أمينة، في باشور كردستان شيلان وتولهلدان، في روجهلات كردستان الإعدام والنفي، وفي باكور كردستان قبل الآن ليلى كوفن والآن عائشة كوككان التي حكم عليها بالسجن 30 عاماً من قبل الدولة التركية.

عائشة كوككان المرأة الكردية التي أبدت موقفها من خلال الدخول في إضراب حتى الموت لكي لا يتم فصل باكور وروج آفا عن بعضهما بالجدران.

اليوم بوجودها في سجن النساء في آمد، تم اتهامها بأنها عضو في التنظيم وقيادية في التنظيم. عائشة كوككان الناطقة باسم حركة المرأة الحرة TJA في باكور كردستان كانت تناضل من أجل حقوق النساء كافة وكانت تقوم بتعريف النساء بحقوقهن. وبسبب كتابتها عن وضع النساء في السجن تم إحالتها إلى لجنة الانضباط.

هذا الأمر يوضح إفلاس الدولة التركية التي تقوم باعتقال النساء اللواتي لا ذنب لهن سوى أنهن يناضلن من أجل حق الحياة الحرة ويعشن في السجون نتيجة أحكام قاسية وغير عادلة.

نحن في مؤتمر ستار في روج آفا نقول أنتم في السجون ونحن في روج آفا وعموم شمال وشرق سوريا في الطرقات وبتنظيم المؤسسات لن نتنازل عن قضيتنا في الحياة الحرة. وسنبقى دائماً شوكة في عيون الأعداء. نداؤنا هو أننا سننتصر على هذه الذهنية بنضالنا ونضمن حريتنا".

(م م)

ANHA