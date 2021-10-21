مؤتمر ستار - روج آفا يستنكر استهداف مسيّرة الاحتلال التركي للمدنيين في كوباني

وجاء ذلك خلال بيان أصدرته منسقية مؤتمر ستار في روج آفا حول استهداف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي سيارة مدنية في كوباني، يوم أمس، حيث استشهد مدنيان اثنان وأصيب ٣ مدنيين بجراح بينهم الرئيس المشترك لهيئة العدالة بإقليم الفرات.

واستنكرت منسقية مؤتمر ستار الهجوم العدواني الذي استهدف السيارة المدنية أمام مبنى مجلس العدالة الاجتماعية في كوباني، وتابعت: "هذا الاستهداف ليس الأول، بل سبقته هجمات مماثلة على مناطق شمال وشرق سوريا من قبل الطائرات التركية المسيّرة أمام أعين المجتمع الدوليّ الذي لم يبدِ أي موقف تجاه هذه الاعتداءات على سيادة دولة مجاورة وبدون سبب".

وأوضح البيان: "السياسة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي لإفشال المشروع الديمقراطيّ بجانب سياسة الحصار وحرب المياه والتهديدات التي تقوم بها لاحتلال أجزاء جديدة من مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك لزرع الفتن والخوف في قلوب الشعب، لترك أراضيهم والهجرة خارج البلاد وإفراغ المنطقة من السكان الأصليين لتوطين جماعات المرتزقة بدلاً منهم".

وطالبت منسقية مؤتمر ستار خلال بيانها "المجتمع الدوليّ ومنظمات حقوق الإنسان القيام بواجبها الإنسانيّ تجاه هذه الممارسات اللاإنسانيّة بحق المدنيين".

وأشار البيان إلى أن المرأة لم تكن بمنأى عن هذه الهجمات، ففي 23 حزيران من عام 2020 استهدف ثلاثة نساء رياديات في مؤتمر ستار بقرية حلنج بريف كوباني.

ودعت كلّ التنظيمات النسائيّة للتكاتف معاً ضدّ الهجمات التعسفيّة التي تطال المدنيين وتضرّ بالمرأة والمجتمع.

(آ)

ANHA