مؤتمر ستار لإقليم عفرين يهيئ لعقد كونفرانسه

استعدادًا لعقد كونفرانسه للمرة الثانية في مقاطعة الشهباء، عقد مؤتمر ستار لإقليم عفرين في شهر تموز/ يوليو سلسلة اجتماعات لإعادة تعيين الناطقات باسم مؤتمر ستار والإداريين في الكومينات والنواحي والبلدات.

وبحسب مؤتمر ستار، فقد ناقشن خلال الاجتماعات تقييم عامين من العمل التنظيمي والصعوبات التي تلقينها، ووضع بعض الاقتراحات التي سيتم التصويت عليها خلال عقد الكونفرانس.

وخلال الاجتماعات تم تعيين ناطقتين باسم مؤتمر ستار داخل كل كومين، وثلاث إداريات في كل بلدة.

العضوة في منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين فاطمة سليمان قالت: " خلال شهر تموز أجرينا انتخابات في جميع الكومينات بحضور كافة النساء، إضافة إلى قراءة تعليمات القائد عبد الله أوجلان وتقييم الوضع التنظيمي".

وحول الانتخابات التي جرت قالت فاطمة سليمان: "حصل تغيير كبير في إعادة تعيين الناطقات باسم مؤتمر ستار داخل كل كومين، كما أجرينا انتخابات في البلدات، وتم تعيين ثلاث إداريات في كل بلدة، وجرت بشكل تنظيمي بوضع صناديق للمرشحات".

وباركت فاطمة للمنتخَبات، وأكدت أن هذه الانتخابات جرت بمشاركة أعداد كبيرة من النساء، للإدلاء بأصواتهن للشخصيات المناسبة للعمل في إدارة المرأة.

وبعد الانتهاء من الاجتماعات والانتخابات، يتحضر مؤتمر ستار لعقد كونفرانسه، المزمع عقده في الشهر المقبل، كما أعدّ لجانًا تحضيرية، وهي لجنة (تحضير التقارير ولجنة التدوين ولجنة تزيين قاعة الكونفرانس).

وتقول فاطمة سليمان: خلال الكونفرانس ستنتخب العضواتُ إداريات منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، والتي نتضمن ثمانية لجان هي (لجنة الاقتصاد، التدريب، العدالة الاجتماعية، الحماية، الصحة، المرأة الإيزيدية، الهلال الذهبي، ومجلس المرأة).

(س و)

ANHA