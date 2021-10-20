مؤتمر ستار لإقليم عفرين يدين تهديدات وهجمات الاحتلال التركي على المنطقة

تجمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار لإقليم عفرين أمام مركزه في ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء للتنديد بتهديدات وهجمات الاحتلال التركي على ناحية تل رفعت وعموم مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرئ البيان باللغة العربية من قبل العضوة في مؤتمر ستار، إليف شيخ محمد وباللغة الكردية من قبل العضوة ريحان علو وجاء في نص البيان:

"باسم نساء عفرين والشهباء ندين ونستنكر التهديدات والهجمات التي تطال مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة مقاطعة الشهباء، التي تنعم بالأمن والسلام بفضل مقاومة العصر التي أثبتت للعالم نضالها ومقاومتها في وجه سياسة الإبادة بحق شعوب المنطقة وخاصة الشهباء".

وأشار البيان إلى "أن تكرار تهديدات AKP)) الأردوغانية ومرتزقته وأعوانه البرزانيين (ENKS) يزعزع أمن واستقرار المنطقة، حيث ألقيت للمرة الثانية مناشير ورقية عبر طائراته في ناحية تل رفعت لضرب العيش المشترك والمساواة ضمن مكونات المنطقة التابعة لمقاطعة الشهباء، والاستمرار في أحلامه واستقطاع الأراضي لكسر إرادة الشعب وإضعاف مقاومته والمضي في حلمه الدكتاتوري للقضاء على الوجود الكردي واعتبار هذا المشروع خطراً على أمنه القومي أمام مرأى العالم، كما فتح الاحتلال التركي في الوقت نفسه عدة جبهات وحشية واستخدم الأسلحة المحرمة دولياً (الكيماوي) في جبال الحرية لحجب شمس الحرية والإنسانية بإصبع الخيانة".

وأكد البيان أن "كل هذه الهجمات تزيد شعبنا إصراراً ومقاومة في وجه كل تلك السياسيات الرأسمالية التي جعلت من الإنسانية سوقاً للمصالح والصراع في البقاء للأقوى وتطبيق مشاريعهم".

وشدد البيان "نحن نساء عفرين والشهباء نناشد جميع المنظمات الدولية والمحلية بإيقاف آلة الحرب الشرسة التي تهدد شعوب المنطقة، كما نطالب بفضح جرائم وسياسات (AKP)، ووضع حد له ولمشاريعه الظلامية الإسلامية الإخوانية في التغيير الديمغرافي ضمن الأراضي السورية وتقسيمها لضمها إلى جغرافيته".

"نحن نساء عفرين والشهباء نشدد على ضرورة السير على خطا الشهداء ومبدأ الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وتحرير كافة الأراضي المحتلة، فهو الحل الأمثل للوصول إلى سوريا تعددية، لا مركزية، ديمقراطية".

(ف)

ANHA