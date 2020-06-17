مؤتمر ستار لبنان يدين الهجمات التركية

وحمّل المؤتمر المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة على أرواح المدنيين الأبرياء، جراء القصف التركي على شنكال ومخيم مخمور، وطالب بتعزيز الوحدة الوطنية.

وقرئ البيان في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور العشرات من الجالية الكردية، وجاء فيه:

"إلى الرأي العام:

باسم مؤتمر ستار لبنان، ندين ونستنكر العملية العسكرية التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي، للنيل من إرادة الشعوب الحرة، وللسعي لتنفيذ المخطط التوسعي العدواني ونشر الفوضى، والذي يساعد في تمادي هذا النظام هو صمت الدول، إننا في مؤتمر ستار لبنان، ندين هذا العدوان السافر على شنكال ومخيم مخمور، ونحمّل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة على أرواح المدنيين الأبرياء، ونطالب بتعزيز الوحدة الوطنية، لأن الوحدة هي السبيل الوحيد نحو تحقيق النصر.

تحيا أخوة الشعوب، الموت للفاشية التركية".

(ز غ)