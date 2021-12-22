مؤتمر ستار في تربه سبيه يدين عمليات القتل التي تمارسها تركيا ضد المعتقلين السياسيين

استنكر مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو، خلال بيان، الجرائم بحق المعتقلين السياسيين في سجون الفاشية التركية.

وفي حين تشهد مدن وولايات في باكور كردستان حملة اعتقالات واسعة من قبل سلطات الفاشية التركية تطال أعضاء من حزب الشعوب الديمقراطي وناشطات حقوقيات وسياسيات من جهة، تقتل المعتقلين السياسيين في سجونها من جهة أخرى، مما يكشف عن السياسية العدائية لحكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بالقضاء على كل من يعارض حكمه.

ففي غضون أسبوع، استشهد7 معتقلين سياسيين في سجون الفاشية، بينهم امرأة، جميعهم حُكم عليهم بالمؤبد، في الوقت الذي تدّعي فيه السلطات التركية أن المعتقلين يقدمون على "الانتحار.

وبيان مؤتمر ستار الذي قرئ من قبل عضوة المؤتمر، شريفة مراد، أكد أن الدولة التركية ترتكب أعمالاً وحشية ضد الحركات الوطنية التي تطالب بحرية الشعوب.

ورأى المؤتمر أن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين في السجون الفاشية تحدث، وسط صمت المجتمع الدولي، ويؤكد أن الدولة التركية تبني نفسها على محاولة كسر الحركات الوطنية التحررية.

وطالب بيان مؤتمر ستار المجتمع الدولي بالتحرك الفوري حيال الانتهاكات التركية بحق الكرد، وشددوا على ضرورة توحيد صفوفهم في وجه كافة السياسات العدائية التي تستهدف وجودهم.

(ي م)

ANHA