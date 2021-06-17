مؤتمر ستار في تل تمر يستذكر المناضلة سما يوجا

ويصادف اليوم، 17 حزيران، الذكرى الـ 23لاستشهاد المناضلة سما يوجا الاسم الحركي "سرهلدان"، التي أضرمت النار في جسدها في 21 آذار عام 1998 في سجون الفاشية التركية، واستشهدت في 17حزيران من العام نفسه، دون أن تسمح تركيا بتلقيها العلاج.

واستذكارًا لسنويتها، نظم مؤتمر ستار في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة محاضرة، حضرها عشرات الأهالي بالإضافة إلى عضوات المؤسسات المدينة.

وألقيت المحاضرة في مؤسسة عوائل الشهداء بمركز المدينة، وتحدثت عن محطات حياة الشهيدة سما يوجا ونضالها في حركة الحرية.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، بعدها قرأت عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل تمر، زهرة أمين، مقتطفات من رسالة الشهيدة سما يوجا.

فيما بعد، تحدثت طاهر إدارية مؤتمر ستار، كوليخان، وقالت: "رفضت الشهيدة سما انتهاكات الاحتلال التركي وجرائمه فأضرمت النار في جسدها لتثبت للعدو أن إرادة المرأة أقوى مما يتصور".

ولفتت إلى أن "الشهيدة سما أكدت أن المرأة هي جمرة نيران الكرد وثوراتهم، التي يحاول أعداء الكرد في كل مرة كسر إرادتها".

وانتهت المحاضرة بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيي مقاومة المرأة الحرة.

(كروب/س و)

ANHA