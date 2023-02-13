مؤتمر ستار في ناحية عين عيسى: المؤامرة الدولية ضد القائد هدفها إسكات الصوت الحر

حضر البيان الذي ألقي من قبل الإدارية بمنسقية مؤتمر ستار، رقية محمد، عشرات النساء من ناحية عين عيسى ومهجّرات من مقاطعة كري سبي المحتلة.

ندد البيان في بدايته بالمؤامرة الدولية التي استهدفت الفكر الحر في شخص القائد عبد الله أوجلان، والتآمر الدولي؛ لإسكات صوت الحق المنادي به.

ولفت إلى أن الدول المتآمرة، ظنت باعتقالها للقائد أوجلان ستكون قادرة على إفشال المشروع الديمقراطي الذي نادى به القائد، مبيناً "لكنهم أخطأوا بعد أن ترسخ في عقول وقلوب كل من عرف هذا الفكر النير وسار على درب الحرية والديمقراطية".

وأدان مؤتمر ستار في بيانه، استمرار الدولة الفاشية التركية باعتقال القائد منذ 24 عاماً وفرضها للعزلة المشددة عليه، وحرمانه من الحقوق التي تضمنها القوانين والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن صمت القوى الدولية مؤشر خطير على استمرار العزلة عليه من دون إدانة لممارسات الدولة التركية بحق القائد أوجلان وكافة معتقلي الحرية.

وعاهد في ختام بيانه برفع وتيرة النضال والمقاومة حتى تحرير القائد جسدياً.

انتهى البيان بالهتافات التي تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان "لا حياة بدون القائد".

(ي م)

ANHA