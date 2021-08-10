مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو: نرفض كل فعل فاشيّ من اغتصاب وتعذيب

وأدلى مؤتمر ستار في مقاطعة قامشلو، اليوم، ببيان حول اغتصاب طفلة وشابة من قبل الجندرمة التركية (حرس الحدود) وضرب عدد من الشبان على الشريط الحدودي الفاصل بين مدينة قامشلو وأراضي باكور كردستان، ليلة السبت – الأحد الماضي.

وقرئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في مدينة قامشلو من قبل العضوة، ابتسام الحسين، بحضور عدد من العضوات.

وقال البيان إن "الدولة التركية الفاشية تستمر في هجماتها الوحشية، بجميع الأساليب، ضد جميع شعوب شمال وشرق سوريا".

اتفاق بين حكومتي أنقرة ودمشق لإفراغ المنطقة من أهلها

مشيراً إلى "اتفاق بين حكومتي أنقرة ودمشق لفتح الحدود بين شمال وشرق سوريا وباكور كردستان، والتشجيع على الهجرة، "لإفراغ المنطقة من أهلها، ليسهل السيطرة عليها".

ولفت البيان إلى أن النساء والأطفال يُغتصون والشبان يتعرضون للضرب والقتل نتيجة هذا الاتفاق، وأضاف: "نحن في مؤتمر ستار نرفض جملة وتفصيلاً كل فعل فاشيّ من اغتصاب وتعذيب يُمارس من قبل أعداء الإنسانية".

ومضى قائلاً: "نصعّد النضال والكفاح في وجه هذه الجرائم"، داعياً "عموم شعبنا إلى عدم الانجرار وراء الحرب الخاصة وعدم اللجوء إلى الهجرة لتقديم وطنه إلى العدو".

كما دعا البيان الشبيبة والمرأة على وجه الخصوص إلى تعزيز الحماية الذاتية والحفاظ على أرضهم وكرامتهم، واختتم مطالباً الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها حيال جرائم الدولة التركية الفاشية.

(س ر)

ANHA