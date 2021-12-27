مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي يدين الهجوم التركي على كوباني

وأدان البيان الذي حضره عشرات النساء من ناحية عين عيسى ومقاطعة كري سبي، العدوان التركي بطائرة مسيرة استهدف منزلاً كان فيه أعضاء وعضوات لحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في كوباني، وأسفر عن استشهاد 5 من أعضاء وعضوات الحركة والاتحاد، وإصابة 4 آخرين بجروح.

وذكرَ مؤتمر ستار في بيانه الذي قرئ من قبل الناطقة باسم مؤتمر ستار، أميرة العمر، أن هذا الاستهداف الإجرامي التركي ليس الأول، حيث تستمر الطائرات المسيرة لدولة الاحتلال التركي باستهداف المدنيين، في سعيها لتدمير حالتي الأمان والاستقرار التي تشهدها شمال وشرق سوريا.

كما حمل البيان "الضامن الروسي" المسؤولية عن استمرار الاعتداءات التركية على شمال وشرق سوريا.

وناشد البيان منظمات حقوق الإنسان بالخروج عن صمتها، وتوثيق هذه الجرائم تمهيداً لمعاقبة مرتكبها، كما شدد في ختامه على روح المقاومة والنضال للشعب السوري بوجه الطغاة.

(ي م)

ANHA