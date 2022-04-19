مؤتمر ستار في مدينة قامشلو: الاحتلال التركي والديمقراطي الكردستاني يهدفان لإبادة الكرد

أصدر مؤتمر ستار في مدينة قامشلو، بياناً إلى الرأي العام، بصدد هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركية بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قوات الكريلا والشعب الكردي في باشور (جنوب كردستان).

أوضح البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة قامشلو، شاها خليل، وبحضور عضوات مؤتمر ستار، أن الهجمات التي تشن على مناطق دفاع المشروع من قبل جيش دولة الاحتلال التركية وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تهدف إلى إبادة الشعب الكردي واستهداف حركة حرية كردستان"، لافتاً إلى الخيانات المتكررة للديمقراطي الكردستاني للقضية الكردية.

داعياً الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى الكف عن انتهاج خط الخيانة، وقال: "مشروع الأمة الديمقراطية وفكر القائد أوجلان غير مقبول لدى الأنظمة في الشرق الأوسط"، مضيفاً "لذا نتعرض للخيانات والهجمات المستمرة ولهجمات الإبادة الجماعية".

وأكد بيان مؤتمر ستار أن محاولات دولة الاحتلال التركية بالتعاون مع الديمقراطي الكردستاني شنّ هجمات على جبال كردستان وزاب ومتينا وآفاشين لن تنال من عزيمة قوات الكريلا، وقال لن تستطيعوا النيل من عزيمتنا وإرادتنا الحرة بهجماتكم".

(آي/ي م)

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