مؤتمر ستار في لبنان: الاحتلال التركي يخشى من فكر وفلسفة المرأة الحرة

الاحتجاج انضمت اليه العشرات من عضوات مؤتمر ستار في لبنان والنساء الكرديات ، وخلاله قرئ بيان من قبل عضوة مؤتمر ستار ميادة عربو

وجاء في نص البيان الذي قرئ :

"يوماً بعد يوم يزيد الاحتلال الطواراني التركي من هجماته و عدوانه واستهدافه لخيرة المناضلات والمناضلين في مناطق شمال شرق سوريا. ومن أمام مرأى ومسمع العالم اجمع تقوم الدولة التركية بالاعتداء على الارض والعرض وتغتال المدنيين والمناضلين دون حسيب او رقيب، مما يزيد من حالات الذعر والفزع لدى الأهالي والنازحين من كافة المكونات وكافة الاعمار، وهذا ما يهدف إليه المحتل التركي من حيث التغير الديمغرافي.

ففي 20 من شهر حزيران الجاري استهدفت مسيرات الاحتلال التركي الطريق الواصل بين مدينة قامشلو وناحية تربه سبيه بالقرب من قرية تل شعير، مما أدى لاستشهاد الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة قامشلو يسرى درويش ونائبة الرئاسة المشتركة للمجلس ليمان شويش وعضو المجلس فرات توما وإصابة غابي شمعون الرئيس المشترك.

حيث ان هذه الهجمات تدل على خوف وخشية الاحتلال التركي من فكر وفلسفة المرأة الحرة، لهذا نراهم يستهدفون النساء الناشطات والمناضلات كل يوم وعلى طول الجغرافية الكردستانية.

ونحن باسم مؤتمر ستار في لبنان نتقدم بأحر التعازي لذوي الشهداء ونؤكّد مرة أخرى بأنه مهما استمر المحتل بمعادة المرأة الحرة، فأننا سوف نواصل مسيرتنا النضالية على خطا شهيداتنا البطلات وسوف نستمر على نهجهن حتى الرمق الأخير. حيث ان الرفيقتان الشهيدتان كانتا رمزاً للمرأة الحرة المناضلة لأنهما خدمتا وطنهما وقادتا المجتمع لسنين طوال لإيصال المرأة إلى الهوية الحرة. ولقد بذل هؤلاء الأصدقاء جهوداً كبيرة على المستوى الاجتماعي والأكاديمي والتعليمي وتركوا بصمتهم في عملهم.

كما إننا نؤد ان نستذكر مناضلات قرية حلنج اللاتي تم استهدافهن عبر مسيرات الاحتلال في كوباني، وكافة الرياديات اللواتي تم استهدافهن بنفس الذهنية .

نستطيع ان نقول بأنه من خلال هذا الهجوم الذي استهدفهن، يصل عداء الدولة التركية إلى ذروته، فقبل الآن استهدف الاحتلال 3 مناضلات في قرية حلنج، وقد استهدف الاحتلال التركي زهرة بركل، زينب صاروخان، هفرين خلف، جيان تولهدان، الأم عقيدة، ومئات النساء الأخريات.

وباسم مؤتمر ستار في لبنان اذ إننا ندين ونستنكر بشدة هذا الهجوم الوحشي ونؤكد على مواصلة هذه المسيرة البطولية، وندعو المجتمع والنساء للالتفاف حول مكتسبات الشهداء والثورة.

ونطالب المجتمع الدولي بالقيام بدوره في صد هذا العدوان ووضع حد له, ومعاقبته على الاعمال الوحشية التي يمارسها بحق شعوب المنطقة".

(سـ)