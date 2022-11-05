مؤتمر ستار في لبنان يطلق أولى نشاطاته حول يوم مناهضة العنف ضد المرأة

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت ومن ثم تحدثت مسؤولة العلاقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار في لبنان ، حنان عثمان، عن ازدياد حالات العنف في المجتمع وأهمية اتحاد المؤسسات النسائية تحت شعار jin jiyan Azadi في مواجهة العنف.

كما تحدثت ضيفة الندوة الناشطة النسوية فاتن آزاد حمد خلال الندوة. واستذكرت فاتن حمد بدايةً شهيدات الحرية من أمثال مهسا أميني وهفرين خلف وزيلان وسارة والشهيدات الفلسطينيات أمثال دلال مغربي وليلى خالد وغيرهن. كما تحدثت حول يوم مناهضة العنف ضد المرأة وعن أشكال العنف وعن دور المرأة في المجتمع وأهمية التدريب والوعي وضرورة اتحاد النساء في العالم.

ومن ثم فتح باب النقاش حول المواضيع المتعلقة بالعنف ضد المرأة، فيما أجابت كل من حنان عثمان وفاتن آزاد حمد عن أسئلة المشاركات.