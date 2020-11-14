مؤتمر ستار في لبنان ينظّم ندوة لمناهضة العنف ضدّ المرأة

وشارك في النّدوة العشرات من النساء، وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في مؤتمر ستار غزالة علاء الدين محمود كلمة، قالت فيها: "مع انطلاقة ثورة روج آفا، وإعلان الإدارة الذاتية التي تعوّل على الفكر الكونفدرالي الديمقراطي؛ أصبحت المرأة تشارك الرجل في جميع المجالات، وأصبحت صاحبة قرار وموقف أمام العدوان، وقدّمت الكثير من التّضحيات ولم تقبل الاستسلام، وأصبحت رمزاً للمقاومة".

ومن ثمّ تحدّثت حنان عثمان رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية، وقالت: "على الرغم من اعتماد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979، فإنّ العنف ضدّ النساء والفتيات لا يزال مشكلة منتشرة في جميع أنحاء العالم".

كما ألقت عضو منسقية مؤتمر ستار، نتوي غمكين كلمة قالت فيها: "إنّ المرأة تنظّم نفسها في جميع المجالات، ويرى كثيرون أنّها المجتمع بأكمله، حيث تمثّل الأم التي تحمل في رحمها دعائم المستقبل، وهي المدرسة الأولى في المجتمع، وقد كانت وما زالت تتحدّى أشكال الظلم الّذي وقع عليها في مختلف بقاع وثقافات العالم، ونحن في مؤتمر ستار لن نقبل العنف والظّلم المُمارس عليها".

وانتهت الندوة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، وتحيّي القائد عبد الله أوجلان.

(إ)

ANHA