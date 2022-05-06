مؤتمر ستار في لبنان يندد بالهجمات على قضاء شنكال ويدعو للاعتراف بالإدارة الذاتية

اصدر مؤتمر ستار في لبنان، اليوم، بياناً إلى الرأي العام، للتنديد بالهجمات التي يتعرض لها قضاء شنكال من قبل الجيش العراقي.

المؤتمر دعا للاعتراف بالإدارة الذاتية لأهالي شنكال، والتوقف عن بناء جدار العار بين شمال وشرق سوريا وشنكال.

وجاء في نص البيان الذي قرئ من قبل عضوة ممثلية مؤتمر ستار في لبنان ميادة عربو، في مركز مؤتمر ستار :" يسود العالم حالة من الفوضى والاستغلال ينذر بالحرب العالمية الثالثة وتاريخ الشعب الكردي وكردستان مبني على الثورات والمقاومة والنضال".

وتابع البيان :"لهذا نرى اليوم الدول الرأسمالية والفاشية تسعى لإبادة الشعب الكردي حيث يقومون بكل هذه الهجمات البربرية على روج آفا وشمال كردستان وعلى شنكال التي عانت من ويلات داعش. حيث يقوم الجيش العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني بالعدوان على المناطق المأهولة بالمدنيين وذلك من أجل بث الرعب والخوف بين الأهالي. وكل هذا خدمة للأجندة الدولة التركية الفاشية مما يساعد على تشجيع دولة الاحتلال التركي على سياساتها العدوانية. حيث يقومون ببناء جدار فاصل بين شنكال وروج آفا وهو (جدار العار) وذلك من أجل إرضاخ أهالي شنكال أمام سياسة الأرض المحروقة ولكسر إرادة الشعب الإيزيدي من خلال مخطط الاحتلال التركي لسيطرة على مناطق الزاب ومتينا وآفاشين".

البيان أشار إلى الهجمات التي تعرض له المجتمع الإيزيدي على يد داعش :" هذا الشعب الذي تعرض للهجمات داعش عام 4 201 حيث قتل الآلاف من الأبرياء وتم سبي النساء الايزيديات وبيعهن. حيث لم يقم الجيش العراقي وقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني بالدفاع عنهم وحمايتهم من براثن داعش المدعوم من قبل الفاشية التركية. لذلك سارعت قوات الكريلا للحماية ومساعدة أهالي شنكال حيث تم إنشاء قوات خاصة بهم من أجل حماية أنفسهم. وبعد كل هذا والآن وبدل من أن يقوم الجيش العراقي بأداء واجبه في حماية أهالي شنكال والوقوف الى جانبهم بل على العكس تقوم بالهجوم على هذه القوات وتصفهم بالإرهابيين. وتدعي انهم يشكلون خطرآ على السيادة العراقية . بالمقابل هناك العشرات من القواعد العسكرية للجيش الاحتلال التركي المنتشرة على الاراضي العراقية دونما ان يرو فيها خطرآ على سيادة العراق".

مؤتمر ستار في لبنان استنكر الهجمات الوحشية التي يتعرض لها قضاء شنكال، داعياً المنظمات الحقوقية الالتزام بالأعراف الدولية والإنسانية، وطالب بوقف بناء العار ما بين شمال وشرق سوريا وشنكال."كما نطالب الحكومة العراقية بحماية الشعب في شنكال باعتبارهم مواطنون عراقيون والاعتراف بإدارتهم الذاتية دستورياً"

(سـ)

ANHA