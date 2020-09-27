مؤتمر ستار في لبنان ينّدد باعتقال برلماني HDP ويعلن تضامنه معهم

اعتقلت السلطات التركية في الـ 25 أيلول المنصرم 82 شخصًا بينهم الرئيس المشترك لبلدية قارس أيهان بلجين، بالإضافة إلى سياسيات وناشطات بسبب مشاركتهم في المظاهرات التي نظمت ما بين الـ 5 والـ 9 من تشرين الأول عام 2014.

وتضامنًا مع المعتقلين السياسيين والبرلمانيين، اجتمع العشرات من عضوات مؤتمر ستار في وسط العاصمة اللبنانية بيروت.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدثت جيهان علي وندّدت بسياسة الاعتقالات بحق الأعضاء البرلمانيين في حزب الشعوب الديمقراطي HDP من قبل السلطات التركية.

وقالت جيهان: "هذه الاعتقالات بحق الشخصيات السياسية الكردية في تركيا وشمال كردستان من قبل سلطات الاحتلال التركي جاءت بعد 6 أعوام من المشاركة في مظاهرات تضامنية مع مدينة كوباني أثناء تعرّضها لهجمات من مرتزقة داعش".

بدورها تحدثت العضوة فاطمة شيخموس، وتطرقت إلى اعتقال القائد عبد لله أوجلان منذ واحد وعشرين عامًا قائلة: " اعتقال القائد ما هو إلا لتحقيق أهدافهم، ليس فقط بإبادة الشعب الكردي، ولكن لإبادة جميع الشعوب التي تطالب بالسلام والحرية، القائد أوجلان يعيش منذ سنوات في الزنزانة المنفردة من أجل الديمقراطية في الشرق الأوسط وحرية المرأة.

وقالت فاطمة شيخموس إن جميع المؤامرات الفاشية التركية ستفشل وعاهدت الشعب الكردي على الانتصار والاستمرار في النضال لتحقيق الحرية".

(كروب/س و)

ANHA