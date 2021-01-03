مؤتمر ستار في لبنان يعقد اجتماعه السنوي، ويدين فيه اعتقال ليلى كوفن

بحضور العشرات من النساء، نظّم مؤتمر ستار في العاصمة اللبنانية بيروت اجتماعه السنوي، وقيم فيه أعماله خلال عام 2020، كما استنكر من خلالها اعتقال السياسيّة ليلى كوفن، وألقيت فيها محاضرات توعوية.

وألقت كلمة افتتاحية الاجتماع منسقية مؤتمر ستار، نتوي غمكين، قالت فيها: "ندين ونستنكر الاعتقال والحكم بالسجن 22 عام على الرئيسة المشتركة لمؤتمر المجتمع الكردستاني ليلى كوفن، كما ندين ونستنكر الهجمات التركيّة المستمر على الشّعب الكرديّ عامة والمرأة المناضلة بشكل خاص".

وتحدّثت باسم مجالس حزب الاتّحاد الديمقراطي في لبنان شرفين جودي، شكرت في بداية حديثها الحاضرات، وقالت: "إنّنا في هذه الظروف الصعبة نناضل بجميع قوتنا وسنبقى نناضل بكافة المجالات لتحقيق أهداف رفاقنا في سجون الفاشية التركيّة، فلن يستطيع الاحتلال أن يكسر إرادة المرأة ونضالها".

كما تحدّثت رئيسة رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية في لبنان حنان عثمان، وقالت: إنّ الحكم على المناضلة ليلى كوفن بالسّجن 22 عاماً وثلاثة أشهر، انتهاك واضح ومناقض لجميع القوانين الدولية".

ثمّ ألقيت كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية في لبنان من قبل لافا بكر، قالت فيها: "إنّنا في حركتنا الشبيبة ننظّم أنفسنا في كافة المجالات للحفاظ على تاريخنا وثقافاتنا وتوعية الشّبيبة وتعليمهم لغتهم وثقافتهم، لأنّ الشبيبة هم جيل المستقبل والقادر على إحداث التغيير".

ومن ثمّ تحدّثت العضوة في مؤتمر ستار ميرفت حمو، وقالت: "نحن على أمل أنّه في بداية هذا العام الجديد أن تتحقّق العدالة والحرية للمرأة في كردستان والعالم، وأن تنال جميع النساء حقوقها".

كما تحدّثت والدة الشهيدة روجيندا عفرين، قائلة: "ندين اعتقال السياسية ليلى كوفن، لأنّها تمثل المرأة الحرة المخلصة لقضيتها ووطنها وتطالب بحرية المرأة، ونحن نقول سنبقى على دربها وعلى درب شهدائنا، حتّى تحقيق جميع أهدافهم".

كما وتحدّثت العضوة في مؤتمر ستار، زينب محمد، فقالت: "ندين العنف على المرأة في المناطق المحتلّة من قبل دولة الاحتلال التركيّة ومرتزقتها، كما ندين اعتقال السياسية والمناضلة ليلى كوفن، فهي شخصية سياسية تطالب بالحرّية لجميع النساء والحكم التركي بحقها منافي للمواثيق الدولية".

ومن ثمّ انتهى الاجتماع بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة المرأة، وتحيّي القائد أوجلان.

(إ)

ANHA