مؤتمر ستار في كوباني يحيي ميلاد القائد أوجلان ويستذكر شهداء برسوس بزراعة الورود

واستمراراً للفعاليات التي شهدتها المنطقة بمناسبة حلول ميلاد القائد عبدالله أوجلان الذي صادف الـ4 من نيسان الجاري، واستذكاراً لشهداء مجزرة برسوس، أقدمت عضوات من مؤتمر ستار في كوباني على زراعة الورود في حديقة شهداء مجزرة برسوس.

واستشهد 33 شاباً وشابة من أعضاء اتحاد جمعيات الشبيبة الاشتراكيين بمركز أمارة الثقافي بناحية برسوس التابعة لولاية رها في شمال كردستان المحاذية للحدود السورية التركية عام 2015، والذين كانوا يستعدّون للتوجّه إلى مدينة كوباني بعد تحريرها من داعش لتقديم الدعم المادي والمعنوي للأطفال، بعد استهدافهم بتفجير انتحاري.

ووجهت سلطات دولة الاحتلال التركي أصابع الاتهام إلى مرتزقة داعش حينها، لكن عائلات الشهداء اتهمت دولة الاحتلال التركي بتدبير الهجوم الانتحاري في محاولة منها لمنع وصول الشبيبة إلى كوباني.

وزرعت العشرات من عضوات مؤتمر ستار في مقاطعة كوباني أنواعاً مختلفة من الورود في حديقة شهداء برسوس الواقعة على تلة حي كانية كردان شرقي مدينة كوباني التي سميت باسم شهداء برسوس تخليداً لذكراهم لأنهم استشهدوا وهم يحاولون الوصول إلى مدينة كوباني لتقديم الدعم لها بعد الحرب العنيفة التي شهدتها والمجزرة المروعة التي تعرض لها أبناؤها.

(م ع/ج)

ANHA