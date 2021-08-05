مؤتمر ستار في كري سبي يدين مجزرة قرية الصفاوية ويحمل روسيا مسؤوليتها

ضِمن سلسلة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته، ارتكب أمس الأربعاء مجزرة بحق عائلة من قرية الصفاوية بريف عين عيسى الشرقي راح ضحيتها أب و3 من أطفاله وإصابة زوجته وابنته بجراح بليغة، بعد قصف منزلهم.

بصدده أصدر مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي بياناً قرئ من قبل المتحدثة باسم المؤتمر، ديلان حسن.

وأدان البيان المجزرة بحق عائلة زيدان خلف العيسى، ووصفها بـ الجريمة الوحشية.

وحمّل البيان مسؤولية المجزرة "للضامن" الروسي والحكومة السورية اللتان تنتشران في المنطقة وقال: "تنتشر قوات الحكومة السورية ونقاط مراقبة للضامن الروسي على طول خطوط التماس مع الاحتلال التركي ضماناً لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في تلك المنطقة بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية مسافة 32 كيلو متر عن الحدود السورية التركية تنفيذاً لاتفاق سوتشي في الـ 22 من شهر تشرين الأول من العام "2019.

وطالب البيان في الختام المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل والضغط على تركيا لوقف جرائمها التي ترتكبها بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا.

(كروب/س و)

ANHA