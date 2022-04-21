مؤتمر ستار في إقليم الفرات: هجمات الاحتلال التركي دائماً ما تستهدف النساء الكرديات

أدلى مؤتمر ستار في إقليم الفرات ببيان إلى الرأي العام، أدان فيه هجوم الاحتلال التركي بطائرة مسيّرة على سيارة جنوب مدينة كوباني، أدى إلى استشهاد 3 مقاتلات من وحدات حماية المرأة في إقليم الفرات.

واستنكر البيان الذي قرئ من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، ماجدة حسون، هجمات دولة الاحتلال التركي، وقال: "ليس أول هجوم تشنه دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، فهو يهدف عبر هجماته إلى كسر إرادة الشعوب تمهيداً لاحتلال المنطقة".

وأشار إلى أن هجمات الاحتلال التركي دائماً ما تستهدف النساء الكرديات، وهذا يؤكد خوفه من إرادة المرأة وعزيمتها، لافتاً إلى تزامن هجماته على جبال كردستان والذي يهدف إلى كسر إرادة الشعب الكردي.

البيان أكد أن هذه الهجمات أيضاً ستفشل "وسنكون حاضرين لأي شيء، حتى إفشال كافة مخططات الاحتلال التركي كما فشلت في شمال وشرق سوريا".

مطالباً الشعب في أجزاء كردستان الأربعة إلى مساندة ودعم المقاتلين والمقاتلات الذين يحاربون العدو من أجل حرية الشعب الكردي، والرفع من وتيرة النضال لإفشال كافة مخططات الاحتلال التركي، "لن نقبل سوى أن نكون أحراراً".

كما أكد البيان في ختامه، أن جميع النساء اللواتي يطالبن بالحرية، سيكن في الساحات حتى تتحقق الحرية، مهما كثف العدو بالتنسيق مع عائلة البرزاني من الهجمات على جبال كردستان، وستفشل كما فشلت في المرات السابقة وستنتصر مقاومة الكريلا.

(ج ع/ د)

ANHA