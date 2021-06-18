مؤتمر ستار في إقليم الفرات يطالب بمحاسبة قتلة دنيز بويراز

وأدلى مؤتمر ستار في إقليم الفرات صباح اليوم، ببيان في مدينة كوباني أدان فيه حادثة قتل عضوة حزب الشعوب الديمقراطي دنيز بويراز في مدينة إزمير التركية يوم أمس.

وقرأت مادلين شيخ خضر البيان بحضور العشرات من أعضاء وإداريات مؤتمر ستار وذلك في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني.

وقالت مادلين شيخ خضر وهي تقرأ البيان وإلى جانبها رُفعت صورة كبيرة لدنيز بويراز:

"تسعى الدولة التركية بأي شكل من الأشكال لإبادة الكرد، وقد بلغ مستوى الوحشية لدى تركيا حدوداً عليا، مرة أخرى وبشكل متعمد ومدروس هاجموا مركز حزب الشعوب الديمقراطي في مدينة إزمير وعلى إثر ذلك استشهدت المرأة السياسية دنيز بويراز على يد فاشية الدولة التركية.

حادثة قتل النساء هذه ليست الأولى في تاريخ الدولة التركية الفاشية، فسياسة AKP/MHP بنيت منذ بداياتها على إبادة الشعوب، وفي الفترة الأخيرة لم يعد نظام حزب العدالة والتنمية السلطوي يتحمل المكتسبات التي حققتها النساء في المجتمع، لذلك يريد هذا النظام بث الخوف في المجتمع عبر استهداف النساء وكسر إرادتهم، وبشكل خاص تعامل حزب العدالة مع حزب الشعوب الديمقراطي حيث يعتقل السياسيين ويملأ السجون بهم، وخاصة أولئك الذين انتُخبوا بصوت الشعب، وهذا ما يعني أن حزب العدالة والتنمية ينتهك حرية المجتمع.

لذلك، نحن كمؤتمر ستار في إقليم الفرات ندين الهجمات الفاشية للدولة التركية وقتل دنيز بويراز، وفي شخصية الشهيدة دنيز وجميع شهداء الحرية، نعاهد بإكمال مسيرتهم، فالهجمات الحالية هدفها إنهاء الحرية والديمقراطية وإدامة فاشية الدولة التركية السلطوية.

هذا الهجوم جاء أمام مرأى العالم أجمع، وما الصمت الدولي إلا شراكة لتركيا، لذلك نناشد المؤسسات الحقوقية للقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم حيال الشعب الطامح للحرية، ومحاسبة القتلة والمجرمين المسؤولين عن هذه الهجمات، ونناشد الشعوب الحرة لتصعيد النضال والسير على خطى دنيز بويراز".

(ج)

ANHA