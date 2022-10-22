مؤتمر ستار في إقليم الفرات يختتم كونفرانسه التاسع

أنهى مؤتمر ستار في إقليم الفرات الكونفرانس التاسع مساء اليوم الثلاثاء بعد استمراره ما يقارب 10 ساعات في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، تحت شعار "بروح جيان وزينب سنحمي مكتسبات ثورة المرأة وننتصر".

وحضر الكونفرانس الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد والمئات من عضوات مؤتمر ستار على مستوى إقليم الفرات، وممثلات عن مجلس عوائل الشهداء إلى جانب إداريات في مؤسسات الإدارة الذاتية في إقليم الفرات.

وعلقت في قاعة الكونفرانس صور شهيدات مؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة وحركة الشبيبة الثورية اللواتي استشهدن إثر غارات للطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي خلال العامين الماضيين.

ومع انطلاقة الكونفرانس ألقت إلهام أحمد كلمة؛ تحدثت فيها عن مدى تأثير قوة التنظيم النسائي على جميع المؤسسات ضمن الإدارة الذاتية، مضيفةً "ليس هنالك أجمل من أن تعمل المرأة على تحرير باقي النساء، إنها مسؤولية تاريخية وكبيرة؛ فعلى من لها القدرة أن تحمل هذه المسؤولية أن تعمل بفاعلية أكثر وخاصة في هذه المرحلة التاريخية المفصلية التي نعيشها".

ولفتت إلهام أحمد إلى مدى وحشية الهجمات التي تتعرض لها المرأة في كردستان، وخاصة الحرب العسكرية التي تستهدف إرادة المرأة في جبال كردستان وروج آفا إلى جانب زج النساء اللواتي انتخبن كإرادة الشعب الكردي في شمال كردستان في سجون الاحتلال التركي، مشيرةً أيضاً إلى حالات الانتحار وعمليات قتل المرأة والعنف ضدها في بعض المناطق مثل كوباني وإقليم عفرين، مؤكدةً أن تلك الحالات تعني أن التنظيم النسائي في تلك المناطق يعمل بضعف، وعليه يجب تدارك تلك الأخطاء والعمل بحيوية أكثر لتوعية النساء.

وعقب الانتهاء من الكلمة، قرأت برجم محمود عضوة اتحاد الإعلام الحر توجيهات القائد عبدالله أوجلان بخصوص المرأة.

كما وقُرئت بعد ذلك تقارير الأوضاع التنظيمية لمراكز مؤتمر ستار في إقليم الفرات؛ مع تقييم الأعمال المنجزة خلال عامين ومناقشتها من قبل العضوات.

وفي ختام الكونفرانس انتخبت العضوات المشاركات كلاً من "مزكين خليل، لجين سالم، زوزان بكر، ماجدة حسون و فوزية عبدي" كعضوات منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات.

(ز س/سـ)

ANHA