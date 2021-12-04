مؤتمر ستار في إقليم الفرات يعقد اجتماعه السنوي ويخرج بجملة من القرارات والمقترحات

وحضر الاجتماع العشرات من عضوات وإداريات منسقية مؤتمر ستار بالإضافة لإداريات في المؤسسات المدنية في إقليم الفرات.

وعقد الاجتماع في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني تحت شعار "بمقاومة المرأة الحرة سوف ندحر الاحتلال ونحرر القائد آبو".

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت تلاها إلقاء كلمة الافتتاحية ألقتها عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل التي رحبت بالحضور وقالت إن "الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تقييم الوضع التنظيمي والعملي للمرأة ووضع قرارات مستقبلية للعام القادم لتطوير العمل وتنظيم المرأة ضمن المجتمع وإيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها".

ومن ثم قرأت رئيسة مجلس المرأة للعدالة الاجتماعية في إقليم الفرات فلك يوسف توجيهات القائد عبد الله أوجلان عن المرأة وكيفية تنظيمها وتخليصها من أن تكون عبدة للذهنية الذكورية التي همشت دور المرأة عبر عقد من الزمن.

وشددت توجيهات القائد عبد الله أوجلان على ضرورة نيل المرأة لحقوقها حتى يتمكن المجتمع من نيل حقوقه لأن حرية المجتمع تكمن في حرية المرأة والتخلص من العادات والتقاليد البالية التي تقيد حرية المرأة وتؤدي إلى قتلها وتحكم عليها تحت اسم الشرف وتنظر إلى المرأة على أنها ملك للرجل ويحلو له أن يفعل بها ما يشاء.

ومن ثم قرأت عضوة الساحة الاجتماعية للمرأة في إقليم الفرات مادلين شيخ خضر تقريراً يوضح الوضع السياسي الذي تمر به المنطقة بشكل عام ووضع المرأة بشكل خاص.

وعن وضع المرأة والوضع التنظيمي لمنسقية مؤتمر ستار قالت مادلين: "بالرغم من التقدم الذي أحرزته المرأة على أصعدة عدة إلا أنها لا تزال مقيدة إلى حد ما وبحاجة إلى المزيد من التدريب الفكري للتخلص من التهميش الذي تتعرض له من قبل السلطة الذكورية في المجتمع".

وخلال تقييم الوضع التنظيمي والعملي لمنسقية مؤتمر ستار خلال العام الجاري لفتت مادلين شيخ خضر إلى أن العمل سار بشكل جيد إلى حد ما وبشكل خاص حملات الفعاليات التي قامت وشاركت بها المنسقية مثل حملة "حان وقت الحرية"، "لا لإبادة المرأة"، "مناهضة العنف ضد المرأة"، "كفى للإبادة الجماعية والاحتلال"، "حان الوقت لحماية المرأة والمجتمع الحر"، بالإضافة إلى تقييم الوضع العملي لمجالس المرأة ضمن المؤسسات المدنية لإقليم الفرات.

واختتمت مادلين قراءة التقرير السنوي بقراءة برنامج العمل للعام القادم الذي تضمن جملة من المقترحات والقرارات من أهمها "عقد ندوات حوارية في كافة النواحي والمدن حول المواضيع التالية (العنف، التعصب الجنسوي، الحياة الندية الحرة، علم الجنسوية)، الاستمرار في فتح دورات تدريبية للرجال وبأسرع وقت، فتح دورات تدريبية للمرأة والرجل والعائلة في القرى، فتح مشغل، تشكيل لجنة اللاجئين، تفعيل اللجنة الدبلوماسية".

وبعد الانتهاء من قراءة التقرير السنوي تم إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا ريحان لوقو التي شددت من خلالها على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء ونضال القائد عبد الله أوجلان وبشكل خاص المكتسبات التي تحققت مع تقدم المرأة والنضال في وجه الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعب المنطقة عامة والمرأة خاصة.

ومن ثم تم الناقش من قبل الحضور حول الوضع التنظيمي للمرأة وضرورة إيجاد حلول للمشاكل التي تتعرض لها المرأة ضمن المجتمع من قتل وانتحار وعنف جسدي ونفسي وغيرها من المشاكل والحد منها وذلك بالتنسيق والعمل المجد والفعال بين منسقية مؤتمر ستار.

(م ع/ك)

ANHA